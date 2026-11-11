Santa Cruz marca Assembleia Geral de Credores para 30 de novembro; SAF deve ser implantada em dezembro

Primeira convocação já deve contar com votos suficientes para aprovar o plano de recuperação judicial

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz já tem data para dar mais um passo importante no processo de implantação da SAF. A Assembleia Geral de Credores (AGC) foi marcada para o dia 30 de novembro, em primeira convocação.

Caso seja necessária uma segunda chamada, o encontro está previsto para 7 de dezembro.

A informação foi divulgada inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Segundo apuração do Diario, a expectativa é de que o plano de recuperação judicial do clube seja aprovado já na primeira convocação. O Tricolor já conta com a maioria dos votos dos credores, o que deixa o cenário favorável para a aprovação do acordo.

Leilão da UPI deve acontecer em dezembro

Com a aprovação do plano de recuperação judicial, o próximo passo será a realização do leilão da Unidade Produtiva Isolada (UPI), etapa fundamental para a entrada definitiva do novo grupo de investidores no clube.

Na prática, a UPI representa a transferência dos ativos, dos direitos comerciais e da operação do futebol coral para a SAF, incluindo marcas, receitas e a gestão da modalidade. O procedimento será realizado por meio de um leilão judicial.

A expectativa é de que o leilão aconteça aproximadamente cinco dias após a aprovação do plano.

Com o cumprimento dessas etapas, a expectativa é de que o Santa Cruz formalize a implantação da SAF ainda em dezembro, permitindo que os novos investidores assumam efetivamente a operação do futebol.

Nova estrutura e planejamento para 2027

A conclusão do processo jurídico abrirá caminho para uma nova organização administrativa e esportiva no Arruda. A estrutura terá Thairo Arruda como CEO da SAF, enquanto profissionais com experiência no mercado do futebol terão participação no planejamento da próxima temporada.

Entre os nomes já definidos estão Eduardo Freeland, executivo de futebol, e Raphael Rezende, consultor de scout.

A associação seguirá tendo representação na governança do clube. O modelo previsto estabelece um conselho com sete integrantes, sendo cinco indicados pela SAF e dois pelo Santa Cruz.

O presidente Bruno Rodrigues terá assento no colegiado e participação em decisões estratégicas, conforme as regras estabelecidas no contrato.

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