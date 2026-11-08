Trio de Ferro vai jogar a Série B em 2027; a última vez que isso aconteceu foi em 2005

Trio de Ferro vai jogar a Série B em 2027 (Rafael Vieira )

Sport, Náutico e Santa Cruz estarão juntos no Brasileiro da Série B 2027. A última vez que isso aconteceu foi há mais de 20 anos, na temporada 2005, apenas o Tricolor subiu pra Série A. Mesmo restando ainda uma rodada para o fim da Série B 2026, o Leão teve o seu desfecho cravado no último final de semana, quando o CRB venceu o Náutico e sepultou matematicamente as chances dos rubro-negros de ir aos playoffs da Segundona. Já o Timbu não corre mais risco de rebaixamento e já começou a planejar a próxima temporada. Inclusive, antecipou ainda na semana passada as férias de nove jogadores.

Em 2005, na última vez que a Série B reuniu o Trio de Ferro, o Santa Cruz conquistou o acesso para a Série A, batendo a Portuguesa por 2 a 1, no estádio do Arruda. Já o Náutico esteve muito próximo de subir de divisão, mas acabou derrotado pelo Grêmio, no jogo que ficou marcado como “A Batalha dos Aflitos”. E o Sport correu risco de queda, ficando na 16ª posição. Naquele ano, foram rebaixados seis clubes e o Leão ficou na beira do abismo, mas escapou.

A Série B 2027 tem a rodada de abertura marcada para o dia 30 de março. Até lá, muita coisa ainda vai acontecer.

No Sport, por exemplo, o cenário político será o foco neste final de ano, já que haverá eleição em dezembro. O pleito leonino está previsto para o dia 12 do mês que vem.

Já o cenário dos Aflitos tinha tudo para ser de calmaria, mas a crise financeira grave que o Náutico vem atravessando. Com salários atrasados e com alguns jogadores fazendo cobranças públicas, o presidente Bruno Becker precisa pacificar o ambiente e pagar as dívidas para começar a planejar, de fato, a próxima temporada.

No Santa Cruz, a chegada da SAF traz toda uma expectativa de dias melhores no Tricolor. Ainda há algumas etapas burocráticas para a oficialização da SAF, mas o grupo investidor já está agindo no Arruda. Por exemplo, a escolha do novo treinador, Zé Ricardo, e do novo executivo de futebol, Eduardo Freeland. Ambos foram escolhidos por Thairo Arruda, CEO da SAF Coral.