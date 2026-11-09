Santa Cruz demonstra interesse no retorno de Raniel; veja números nas últimas temporadas

Revelado pelo Tricolor, atacante de 30 anos está há três temporadas no futebol tailandês e já trabalhou com o técnico Zé Ricardo no Vasco

Raniel em campo na Tailândia (Reprodução/Redes Sociais)

O Santa Cruz tem interesse na contratação do atacante Raniel para a temporada de 2027. Revelado pelo próprio clube, o jogador de 30 anos está no BG Pathum United, da Tailândia, e pode retornar ao futebol brasileiro após três temporadas no exterior.

As informações foram divulgadas inicialmente pelo jornalista Gerailton Souza e confirmadas pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Natural do Recife, Raniel iniciou a trajetória profissional no Santa Cruz, onde atuou entre 2014 e 2016, antes de se transferir para o Cruzeiro. Ao longo da carreira, também vestiu as camisas de São Paulo, Santos e Vasco.

Zé Ricardo tenta convencer atacante

As conversas para viabilizar o retorno do atacante ao Arruda estão em andamento. O empresário de Raniel viajou para conversar diretamente com o jogador, com o objetivo de avançar nas tratativas e buscar uma liberação junto ao clube tailandês.

Um dos trunfos do Tricolor nas negociações pode ser o técnico Zé Ricardo. Os dois trabalharam juntos no Vasco, e o treinador já entrou em contato diretamente com Raniel para apresentar o projeto coral e tentar convencê-lo a retornar ao Recife.

Números de Raniel nas últimas temporadas

Nas últimas três temporadas, entre 2024 e 2026, Raniel disputou 51 partidas pelo BG Pathum United, da Tailândia. No período, o atacante marcou 24 gols e distribuiu sete assistências.

Antes de chegar ao futebol tailandês, o jogador passou pelo Khorfakkan, dos Emirados Árabes Unidos. Na temporada 2023/24, foram três gols em dez partidas pela equipe.

Já em 2023, quando defendeu o Qingdao West Coast, da China, Raniel teve um dos melhores desempenhos recentes da carreira. Em 26 jogos, marcou 15 gols e contribuiu com duas assistências.

Temporada de destaque no Vasco

A última temporada de destaque de Raniel no futebol brasileiro foi em 2022, quando defendeu o Vasco. Naquele ano, o clube carioca disputou a Série B do Campeonato Brasileiro e conquistou o acesso à primeira divisão.

Pela equipe cruz-maltina, o atacante disputou 45 partidas, marcou 16 gols e distribuiu uma assistência. O período também marcou o reencontro profissional com Zé Ricardo, atual treinador do Santa Cruz.

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