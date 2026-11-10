Santa Cruz apresenta Eduardo Freeland na próxima segunda; Thairo Arruda estará presente

Novo executivo de futebol será apresentado em coletiva que terá a presença de Thairo Arruda, futuro CEO da SAF coral

Eduardo Freeland, executivo de futebol do Santa Cruz (Reprodução/SCFC)

O Santa Cruz já tem data para apresentar oficialmente seu novo executivo de futebol. Eduardo Freeland participará de uma coletiva de imprensa na próxima segunda-feira (16), no Arruda.

O encontro também contará com a presença de Thairo Arruda, futuro CEO da SAF coral.

A informação foi divulgada inicialmente pela Rádio Jornal e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Anunciado em outubro, Freeland chega ao Tricolor com a missão de comandar o planejamento do departamento de futebol para a temporada de 2027, quando o clube voltará a disputar a Série B do Campeonato Brasileiro após nove anos.

A apresentação acontece em meio ao processo de reformulação do elenco coral. Depois de confirmar a saída de 19 jogadores que participaram da campanha do acesso em 2026, o Santa Cruz trabalha na definição dos atletas que permanecerão para o próximo ano e na busca por reforços.

Reformulação do elenco para 2027

Com a chegada de Freeland, o departamento de futebol iniciou a montagem do grupo que disputará as competições da próxima temporada. Além das contratações, a diretoria também busca renovar os contratos de alguns jogadores que fizeram parte da campanha vitoriosa na Série C.

Um dos nomes que pode permanecer é o goleiro Thiago Coelho. Titular na reta final da terceira divisão, o jogador já revelou que teve conversas com o novo executivo de futebol sobre a possibilidade de ampliar seu vínculo com o clube.

Atualmente, o contrato do arqueiro vai até o fim do Campeonato Pernambucano de 2027, mas existe a possibilidade de renovação até dezembro do próximo ano.

Outros dois jogadores que despertam interesse do Santa Cruz são o zagueiro Eurico e o atacante Ronald. A permanência dos atletas também faz parte das movimentações do clube para a formação do elenco.

Nova estrutura do futebol coral

A apresentação de Freeland também terá a participação de Thairo Arruda, que assumirá o cargo de CEO da SAF do Santa Cruz. A presença do dirigente reforça a integração entre a nova gestão e o departamento de futebol na construção do planejamento para 2027.

Com a implementação da SAF, o Tricolor terá uma estrutura profissionalizada, com a participação de nomes como Danilo Caixeiro, sócio de Thairo na Matix, e Raphael Rezende, consultor de mercado responsável por auxiliar na reorganização do setor de scout.

Freeland terá papel central na montagem do elenco, trabalhando em conjunto com a nova gestão na identificação de reforços e na preparação do Santa Cruz para os desafios da Série B.

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