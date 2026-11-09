Presidente do Santa Cruz revela conversas avançadas para utilização do CT do Retrô

Bruno Rodrigues afirmou que conversas com o clube de Camaragibe estão próximas de um desfecho positivo

Bruno Rodrigues, presidente do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

O Santa Cruz já tem data para iniciar os trabalhos visando à temporada de 2027. A pré-temporada coral está programada para começar no dia 6 de dezembro, com a apresentação dos jogadores e do técnico Zé Ricardo, anunciado para comandar a equipe no próximo ano.

Para viabilizar a preparação do elenco, o Tricolor negocia a utilização do Centro de Treinamento do Retrô. Em entrevista ao Podcast Cast Coral, o presidente Bruno Rodrigues confirmou que as conversas estão avançadas e demonstrou otimismo quanto a um acordo nos próximos dias.

“A gente está negociando com o Retrô. Estamos bem avançados, inclusive. A gente deve anunciar nos próximos dias. Acho que a gente vai fazer a pré-temporada no Retrô”, afirmou o mandatário.

Negociação com o Retrô

Bruno Rodrigues também revelou que tem conduzido pessoalmente as tratativas com os dirigentes do clube de Camaragibe. Apesar do avanço nas conversas, o acordo ainda não foi formalizado.

“Ainda não chegamos a assinar, mas tenho tratado diretamente com meus amigos Laércio Guerra e Gustavo Jordão. A gente está tratando isso e deve ser resolvido rapidamente”, completou.

A negociação envolveria o pagamento de um aluguel por parte do Santa Cruz para utilizar a estrutura do CT do Retrô durante a preparação para a próxima temporada.

Santa Cruz busca alternativas para 2027

A procura por um local de treinamento faz parte do planejamento coral para o próximo ano. Em 2026, o Santa Cruz utilizou a Arena de Pernambuco como mando de campo, mas o equipamento não estará disponível em 2027 devido à realização da Copa do Mundo Feminina.

Paralelamente, o clube trabalha para viabilizar o retorno ao Arruda a partir de janeiro, quando pretende voltar a receber partidas do Campeonato Pernambucano em seu estádio.

Para isso, foi criado um grupo de trabalho com representantes dos setores Executivo, Deliberativo e Patrimonial, responsável por coordenar as ações necessárias para a reabertura.

Enquanto busca recuperar o Arruda, o Tricolor precisa definir uma estrutura para os treinamentos e a preparação do elenco. O Retrô, que também mandava seus jogos na Arena de Pernambuco, passará a atuar no Estádio Municipal Cláudio Rodrigues Correia, em Araçoiaba.