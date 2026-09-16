Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, Bartolomeu Bueno detalhou compra de créditos de Recuperação Judicial (RJ) para prejudicar gestão de Bruno Rodrigues e tumultuar eleições.

Santa Cruz conselheiro revela movimentação de opositores para travar SAF. (Foto: Weslly Gomes/DP Foto)

O conselheiro do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, revelou movimentações nos bastidores do Arruda que têm como objetivo enfraquecer o atual presidente, Bruno Rodrigues, e travar a concretização da Sociedade Anônima de Futebol (SAF).

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, Bueno revelou que opositores estariam comprando créditos da Recuperação Judicial (RJ) do clube.

"Eu soube que vários adversários de Bruno andam comprando créditos. E não é só para ganhar dinheiro. Isso é política. Para dificultar a aprovação da SAF e da recuperação judicial, tentando enfraquecer a gestão de Bruno Rodrigues. Veja a que ponto esse pessoal está pensando no Santa Cruz", afirmou Bueno.

Para o desembargador, a atitude de alguns grupos segue a lógica de que "quanto pior para o clube, melhor para a oposição" tentar assumir o poder nas eleições — marcadas para dezembro de 2026.

"Ninguém pensa no Santa Cruz achando que quanto pior, melhor para eles serem eleitos e derrubarem Bruno", disparou.

Bartolomeu Bueno também saiu em defesa do atual presidente executivo, ressaltando o foco de Bruno Rodrigues na reestruturação e no futebol do Mais Querido.

"Bruno é um homem sério, vem se dedicando ao Santa Cruz. [...] Então, fazer essa campanha baixa, de baixo nível, querendo acabar com o Santa Cruz para poder ser candidato? Eu não concordo", concluiu.



ENTREVISTA COMPLETA COM BARTOLOMEU BUENO NO FUTEBOL DIARIO



A entrevista completa com Bartolomeu Bueno está disponível no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h.

