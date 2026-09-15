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Santa Cruz: melhor defesa da Série C também é decisiva na hora de fazer gols

Mais de um quarto (27%) dos gols do Santa Cruz na Série C foram marcados por zagueiros, responsáveis também pelo melhor desempenho defensivo de toda competição

Caio Antunes

Publicado: 14/09/2026 às 16:39

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Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz/Evelyn Victoria/SCFC

Matheus Vinícius, zagueiro do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

Além de protagonizarem a melhor defesa da Série C do Campeonato Brasileiro, os zagueiros do Santa Cruz também vêm sendo decisivos no ataque. Mais de um quarto dos gols da Cobra Coral na competição nacional foram marcados por defensores.

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O principal responsável pela estatística é Matheus Vinícius. Ora atuando com zagueiro, sua posição original, ora como lateral-esquerdo, ele chegou ao seu terceiro gol na Série C na vitória sobre o Maringá.

O defensor também divide a artilharia do Santa Cruz na temporada, ao lado de Quirino, com cinco gols marcados.

Além dele, Eurico também vem mostrando instinto de artilheiro durante a Terceirona e já balançou as redes por duas oportunidades. Edson Miranda, que marcou uma vez, fecha a lista.

Ao todo, o Tricolor do Arruda conta com seis gols de zagueiros de origem na Série C, dos 22 gols totais feitos pela equipe. O número indica que 27% dos gols corais foram marcados por defensores.

Números defensivos na Série C

Enquanto o ataque ainda oscila e precisa contar com o protagonismo de zagueiros, o sistema defensivo do Santa Cruz vem apresentando números expressivos na competição. O clube conta com a melhor defesa de maneira isolada, tendo sofrido apenas 15 gols em 21 jogos disputados.

No quadrangular de acesso, a Cobra Coral é a única equipe que ainda não sabe o que é sofrer gols, passando com a baliza intacta nos dois primeiros compromissos.


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