Santa Cruz x Floresta: CBTU anuncia funcionamento normal do metrô para jogo

Linhas Centro e Sul funcionarão das 5h às 23h neste domingo (20), quando o Santa Cruz enfrenta o Floresta, na Arena de Pernambuco

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

A CBTU Recife informou que as Linhas Centro e Sul do Metrô do Recife funcionarão normalmente neste domingo (20), quando o Santa Cruz enfrenta o Floresta, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C. A partida está marcada para as 16h, na Arena de Pernambuco.

De acordo com a companhia, a operação será mantida das 5h às 23h. A medida tem como objetivo atender tanto os torcedores que irão ao estádio quanto a população em geral que utilizará o sistema metroviário durante o domingo.

A partida entre Santa Cruz e Floresta tem grande expectativa de público. Até esta terça-feira (15), o clube já havia informado a venda de mais de 30 mil ingressos para o confronto.

Expectativa de Arena lotada

A Arena de Pernambuco receberá o maior público do Santa Cruz em 2026. A marca atual pertence ao duelo contra o Botafogo-PB, também pelo Quadrangular do Acesso, que contou com 27.479 torcedores.

O confronto deste domingo será o terceiro compromisso do Santa Cruz na segunda fase da Série C. O Tricolor busca avançar na competição e conquistar uma das duas vagas do grupo para a Série B de 2027.

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