Vitória contra Floresta no domingo deixa Santa Cruz com 99% de chance de garantir o acesso

Com 100% de aproveitamento no Quadrangular do Acesso, o Santa Cruz busca terceira vitória consecutiva no Quadrangular da Série C na Arena de Pernambuco

Eron, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz pode dar um passo praticamente decisivo rumo ao acesso à Série B de 2027 caso vença o Floresta no próximo domingo (20), às 16h, na Arena de Pernambuco, pela terceira rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

De acordo com estudo feito pelo professor de matemática Márcio Teodozio, o Tricolor chegaria a 99% de probabilidade de conquistar uma das duas vagas do grupo em caso de vitória.

Com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas, o Santa Cruz pode atingir nove pontos na metade do quadrangular caso supere o Floresta. Com 100% de aproveitamento, o clube precisaria somar apenas um ponto nas três partidas restantes para garantir o acesso à Série B.

Ou seja, um único empate nas três rodadas do returno seria suficiente para o Tricolor alcançar a pontuação necessária para assegurar uma das duas primeiras posições do grupo, de acordo com o estudo.

O início perfeito também colocaria o Santa Cruz em um cenário alcançado por poucos clubes na competição. Desde a adoção do atual formato do Quadrangular do Acesso, apenas Brusque, em 2023, e Ponte Preta, em 2025, venceram as três primeiras partidas da fase.

As duas equipes terminaram os respectivos quadrangulares com 13 pontos e avançaram para a final da Série C. O Santa Cruz, portanto, busca repetir a campanha para se aproximar ainda mais do retorno à segunda divisão nacional.

Santa Cruz lidera o grupo

O Tricolor estreou no Quadrangular do Acesso com vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, na Arena de Pernambuco. Na segunda rodada, a equipe comandada por Cristian de Souza repetiu o placar diante do Maringá, desta vez fora de casa.

Com os seis pontos conquistados, o Santa Cruz lidera o Grupo B. Maringá e Floresta aparecem na sequência, com três pontos cada, enquanto o Botafogo-PB ainda não pontuou.

Os dois primeiros colocados de cada grupo garantem o acesso à Série B de 2027. Além disso, o líder de cada chave avança para a final da Série C.

Expectativa de Arena lotada

Para o duelo contra o Floresta, o Santa Cruz terá a carga total de ingressos da Arena de Pernambuco destinada à sua torcida. Com exclusividade, o Diario de Pernambuco apurou que o acordo com o clube cearense foi fechado.

Dessa forma, 45.500 ingressos estarão disponíveis para os torcedores tricolores no confronto deste domingo (20). A expectativa é de casa cheia para a partida que pode deixar o Santa Cruz muito próximo do acesso.



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O conselheiro do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, foi entrevistado pelo Podcast Futebol Diario nesta quarta-feira (16). No programa, Bartolomeu conversou sobre SAF, Arruda, políticas do tricolor e mais.



Confira a entrevista completa no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.