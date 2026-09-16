Bartolomeu Bueno elogia novos investidores da SAF do Santa Cruz: ‘Me impressionei com eles’

Conselheiro e presidente de honra do Conselho Deliberativo do clube mostrou confiança em Thairo Arruda e Paraj Tyle

Bartolomeu Bueno, Conselheiro e Presidente de Honra do Conselho do Santa Cruz (Weslly Gomes/DP foto)

Presentes na reunião do Conselho Deliberativo que ratificou a nova SAF do Santa Cruz, Thairo Arruda e Paraj Tyle foram elogiados por Bartolomeu Bueno.

O conselheiro e presidente de honra do Conselho esteve na edição desta quinta-feira (16) do podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, e relatou seu contato com os novos investidores.

“Me impressionei com eles. Paraj está muito interessado. Ele acha que o Santa Cruz tem uma torcida diferenciada. Pode e deve voltar a ser um grande clube de futebol. Notei boa vontade deles em investir no Santa Cruz”, disse.

Bartolomeu ressaltou, inclusive, que Thairo Arruda, novo CEO da SAF, passará a morar no Recife.

“Ele ia morar com a família em Paris e vai ficar no Recife. Uma demonstração de que ele está interessado”, revelou.

Conselheiro cobra pressa

Bartolomeu Bueno também ressaltou a importância da SAF, que, segundo ele, deve ser totalmente efetivada ainda em 2026.

“Essa SAF tem que sair. O Santa Cruz tem pressa. Já foi aprovada por todas as instâncias do clube. Não há mais discussão. O Conselho Fiscal deu parecer favorável”, declarou.

O conselheiro também informou que a Assembleia Geral de Credores, um dos próximos passos no projeto da SAF do Santa Cruz, deve acontecer em outubro.



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