Santa Cruz terá carga total de ingressos para partida contra Floresta na Arena

Ao todo, 45.500 torcedores da Cobra Coral poderão estar presentes no jogo do próximo domingo (20)

Torcida do Santa Cruz na Arena de Pernambuco (Rafael Vieira/DP Foto)

O Santa Cruz terá a carga total de ingressos para sua torcida na Arena de Pernambuco no duelo do próximo domingo (20), às 16h, contra o Floresta.

Com exclusividade, o Diario de Pernambuco apurou que o acordo com o Floresta foi fechado. Assim, 45.500 ingressos estarão disponíveis para os Tricolores no duelo válido pela 3ª rodada do Quadrangular do Acesso da Série C.

A equipe cearense abriu mão da carga de ingressos para visitantes. Com isso, seus torcedores e membros da diretoria ficarão nos camarotes da Arena.

Até o momento, 37 mil ingressos já foram vendidos. Esse número era referente à antiga quantidade de entradas disponíveis antes do acordo entre os clubes.

Reunião tratará de logística

Ainda na tarde desta quarta-feira (16), será realizada uma reunião com órgãos de segurança para tratar da logística de acesso dos torcedores do Santa Cruz.



Expectativa de novo recorde

Caso todos os ingressos sejam vendidos, o Santa Cruz terá mais um dos maiores públicos da história da Arena de Pernambuco.

Em 2025, no jogo de ida da final da Série D, 45.500 torcedores do Tricolor estiveram presentes, mesmo número registrado na decisão do Campeonato Pernambucano de 2024, que teve mando de campo do Sport contra o Náutico.

Maiores públicos da Arena de Pernambuco:

45.500 pessoas: Santa Cruz 1 x 2 Barra-SC (Série D 2025)



45.500 pessoas: Sport 0 x 0 Náutico (Pernambucano 2024)



45.492 pessoas: Sport (5) 0 x 0 (3) Santa Cruz (Pernambucano 2024)



45.010 pessoas: Brasil 2 x 2 Uruguai (Eliminatórias Copa de 2018)



42.653 pessoas: Santa Cruz 1 x 1 Altos (Série D 2025)



42.544 pessoas: Sport 1 x 1 Fortaleza (Copa do Nordeste 2022)

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O conselheiro do Santa Cruz, Bartolomeu Bueno, foi entrevistado pelo Podcast Futebol Diario nesta quarta-feira (16). No programa, Bartolomeu conversou sobre SAF, Arruda, políticas do tricolor e mais.

Confira a entrevista completa no canal do Diario de Pernambuco no YouTube. O Podcast Futebol Diario é transmitido ao vivo todos os dias, a partir das 10h, no canal do Diario de Pernambuco no YouTube.

