Sem Vitinho, veja opções do Santa Cruz para decisão contra o Anápolis

Cristian de Souza terá um desfalque de última hora após jogador deixar a Cobra Coral para atuar no futebol português

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz terá o desfalque do meia-atacante Vitinho no duelo decisivo contra o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da Série C.

O jogador, que estava emprestado pelo Bahia, foi negociado com o futebol de Portugal e não atuará mais pela Cobra Coral.

A informação foi divulgada inicialmente pelo Podcast Beberibe 1285 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Com isso, o técnico Cristian de Souza, que preferiu não comentar sobre Vitinho na coletiva desta quinta-feira (27), precisará fazer uma nova mudança no meio de campo. O treinador já não contava com o volante Pedro Favela, que cumprirá suspensão automática.

Opções do treinador do Santa Cruz

Se Arilson e Fabinho são os candidatos à vaga de Pedro Favela, outros nomes aparecem como cotados para ocupar o lugar de Vitinho.

Um deles é João Pedro, que retornou após empréstimo ao ABC e já teve seu nome publicado no BID.

O jogador foi elogiado pelo técnico, que confirmou sua presença na viagem do elenco para o duelo contra o Anápolis.

“Ele é um meia que pode jogar pelo lado. Mas, pela conversa que tive, ele prefere jogar por dentro. Treinou bem, inteligente e vem de um acesso, que é bom para o astral. Vai viajar e, se tiver a necessidade do seu aproveitamento, estará à disposição”, disse.

Além dele, o experiente meia Patrick Allan, que tem 10 jogos na Série C, sendo dois como titular, é outra opção.

Outra possibilidade é o atacante Everaldo atuar mais centralizado, abrindo uma vaga na ponta do ataque tricolor.

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