Técnico aposta em bom desempenho fora de casa do Santa Cruz para decisão

Tricolor vai até Goiás encarar o Anápolis em jogo pela última rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

Antes da viagem para o jogo decisivo contra o Anápolis, fora de casa, pela última rodada da primeira fase da Série C, o técnico Cristian de Souza valorizou o desempenho do Santa Cruz como visitante.

Em coletiva nesta quinta-feira (27), o comandante da Cobra Coral, que tem a terceira melhor campanha como visitante na competição, também afirmou ter estudado o adversário e conhecer seus pontos fortes e fracos.

“Temos que fazer valer nossa campanha fora de casa, nossos bons desempenhos. Fazendo jogos muito estratégicos e pautados no Anápolis. Temos coisas positivas para neutralizar, mas tem coisas que podemos aproveitar”, disse.

Confiança para a decisão

Cristian de Souza também mostrou confiança para o duelo decisivo do próximo sábado (29), às 17h, pela vaga na próxima fase da competição.

“Já estamos acostumados a nos reinventar e superar adversidades. Agora é um jogo anímico e emocional. A gente passando bem desse jogo, vai trazer coisas positivas para a fase final”, declarou.

O treinador também aproveitou para elogiar o desempenho dos jogadores na vitória por 2 a 0 diante do Caxias, na Arena de Pernambuco.

“Estou muito feliz com o que vi no nosso último jogo. Nossa maturidade tática para a gente superar esse adversário na hora da decisão", afirmou.



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