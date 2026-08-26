Adversário do Santa Cruz, Anápolis tem técnico de 34 anos e busca fugir do rebaixamento

Luan Carlos assumiu o clube goiano na lanterna da Série C e ajudou na reação nas últimas rodadas da competição nacional

Luan Carlos, técnico do Anápolis (Josué Alexandre / AFC)

O Santa Cruz decide sua vaga na próxima fase da Série C do Campeonato Brasileiro no próximo sábado (29), às 17h, fora de casa, contra o Anápolis.

Enquanto o Tricolor pode seguir na luta pelo acesso até mesmo em caso de derrota, o clube goiano tem como objetivo evitar o rebaixamento.

E, se a equipe segue com chances na última rodada da primeira fase, um dos grandes responsáveis é o jovem técnico Luan Carlos.

Aos 34 anos, o profissional assumiu o comando em 14 de julho, quando o Anápolis estava na lanterna da competição.

Reação com o novo comandante

Desde então, foram quatro jogos, com três vitórias e uma derrota. Na última rodada, o time venceu o Confiança, adversário direto na luta contra o descenso, fora de casa, por 1 a 0.

Com isso, chegou aos 18 pontos, subiu duas posições e ficou na 17ª colocação geral.

Assim, os goianos dependem apenas de si e prometem jogo duro contra a Cobra Coral no Estádio Jonas Duarte.



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