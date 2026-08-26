Santa Cruz busca empréstimo de R$ 3 milhões para acelerar retorno ao Arruda

Tricolor negocia operação com apoio da Federação Pernambucana de Futebol para viabilizar reabertura do estádio inicialmente para 20 mil torcedores

Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz busca um empréstimo de R$ 3 milhões para acelerar o processo de retorno ao Arruda. Sem atuar em seu estádio há mais de um ano, o clube pretende viabilizar a reabertura inicialmente para receber pelo menos 20 mil torcedores.



A informação foi revelada por Tonico Araújo, ex-presidente e conselheiro da Cobra Coral, em entrevista ao programa Momento Esportivo, com Jorge Soares, da Rádio Clube.

Na última terça-feira (25), ele se reuniu com Adriano Lucena, presidente da comissão patrimonial do clube, para tratar do projeto.



Segundo Tonico, a operação será realizada por meio da Federação Pernambucana de Futebol (FPF), que repassará os recursos ao Santa Cruz. O conselheiro destacou as condições facilitadas de financiamento junto ao Banco do Nordeste (BNB).



“O empréstimo será feito à FPF, que irá repassar esses recursos ao Santa Cruz. As informações preliminares são de que o custo financeiro é baratíssimo, é de 3% ao ano, com uma carência de quatro anos. O Banco do Nordeste está facilitando a vida da gente”, disse.



Uma nova reunião com o BNB está prevista para esta quinta-feira (27), com a participação de Bruno Rodrigues, presidente do clube, e Evandro Carvalho, presidente da FPF.



Tonico também agradeceu a relação com o presidente do banco, o ex-governador de Pernambuco Paulo Câmara, e classificou a iniciativa como um presente para a torcida.



“É um presente para a torcida. O estádio do Arruda é minha casa, me sinto bem lá. É um prazer estar no Arruda em qualquer circunstância”, declarou.



Retorno segue previsão



Apesar do avanço nas tratativas, Tonico não estabeleceu um prazo para a reabertura. Adriano Lucena trabalha na obtenção das certidões necessárias junto ao Corpo de Bombeiros e à Polícia.



A ideia é liberar o estádio inicialmente para 20 mil pessoas e aumentar gradualmente a capacidade. O empréstimo poderá ser viabilizado mesmo com o Santa Cruz em Recuperação Judicial justamente por meio da FPF.



A situação também ganhou urgência porque a Arena de Pernambuco, onde o Tricolor vem mandando seus jogos, será fechada em novembro para troca do gramado e ajustes para a Copa do Mundo Feminina de 2027.



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