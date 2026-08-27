Com 3 acessos em 2 anos, João Pedro tem nome publicado no BID e vira opção para o Santa

O BID publicou, neste quarta-feira (26), o nome de João Pedro, que fica à disposição de Cristian de Souza para jogo contra Anápolis; o meia acumula acessos para a Série C: 2024, com o Retrô, 2025, pelo Santa, e 2026, pelo ABC

Publicação no nome de João Pedro no BID da CBF (REPRODUÇÃO/CBF)

O técnico Cristian de Souza ganhou mais uma opção para o elenco do Santa Cruz que viaja para Goiânia, onde faz jogo decisivo com o Anápolis, neste sábado (29), na última rodada da fase classificatória da Série C.

O nome de João Pedro foi publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF, nesta quarta-feira, e fica à disposição do treinador.

Como vinha atuando no time do ABC, que conquistou o recente acesso para a Série C de 2027, está com ritmo de competição e, pelas suas características, pode ser útil ao Santa no restante da temporada.

Trata-se de um meia de muita movimentação e boa bola parada, em especial, nas cobranças de escanteios e faltas laterais. Como tem facilidade de atuar também pelo lado direito, poderia fazer uma boa dobra com Ronald.

Trajetória

No Santa, João Pedro chegou em 2024, já passagens pelo Fluminense e Paysandu. Sob o comando de Itamar Schüller, viveu bons momentos no Campeonato Pernambucano e foi emprestado para o Retrô, sendo peça importante no acesso para a Série C.

Em 2025, oscilou ainda com Schüller como treinador. Com a chegada de Marcelo Cabo, perdeu espaço no time titular, mas entrou no decorrer de várias partidas da campanha do acesso para a Série C.

Neste ano, foi novamente emprestado para o Barra-SC e ABC.

Curiosidade

Como estava sem divisão em 2024, o Santa Cruz emprestou alguns jogadores, como Toty e João Pedro, e até o técnico Itamar Schüller ao Retrô, que disputaria a Série D.

A parceria foi de sucesso e a Fênix não só conseguiu o acesso como o título da quarta divisão nacional. Na final, após perder por 2 a 1 no jogo de ida, venceu por 2 a 0 na Arena de Pernambuco e ficou com a taça.

A curiosidade vem do adversário: o Anápolis. No jogo decisivo, João Pedro foi fundamental, dando a assistência para o primeiro gol e marcando o segundo, um golaço de fora da área.