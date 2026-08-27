Vitinho encaminha saída do Santa Cruz para atuar no futebol de Portugal

Titular do time de Cristian de Souza, meia-atacante deve ficar de fora de jogo decisivo contra o Anápolis, pela Série C

Vitinho, meia do Santa Cruz (Evelyn Victoria / Santa Cruz)

O Santa Cruz não deve contar mais com o meia-atacante Vitinho no restante da temporada de 2026.

O jogador, que estava emprestado pelo Bahia, teve sua saída encaminhada e seguirá para atuar no futebol de Portugal.

A informação foi divulgada pelo Podcast Beberibe 1285 e confirmada pela reportagem do Diario de Pernambuco.

Desfalque para a decisão

Peça importante no esquema do técnico Cristian de Souza, o jogador de 22 anos já deve ficar de fora da partida decisiva pela última rodada da primeira fase da Série C, contra o Anápolis, no próximo sábado (29), às 17h, fora de casa.

Na Cobra Coral, Vitinho soma 25 jogos na temporada, sendo 21 como titular, e marcou um gol.



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