Roberto, Quirino e mais: Santa Cruz reencontra velhos conhecidos contra o Caxias

Equipe do Rio Grande do Sul conta com quatro atletas que já defenderam o Tricolor, além do novo treinador

Roberto e Quirino, ex-jogadores do Santa Cruz (Vitor Soccol/S.E.R. Caxias)

O duelo contra o Caxias, no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco, será decisivo para as pretensões do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro.



Precisando vencer após uma sequência de duas derrotas como mandante, o torcedor mais supersticioso do Tricolor terá que ficar de olho na famosa lei do ex.



Ao todo, quatro jogadores do time gaúcho já defenderam a Cobra Coral, incluindo dois que estavam no clube em 2026.



Além disso, o técnico William de Mattia, anunciado na última segunda-feira (17) para o lugar do também ex-Tricolor Marcelo Cabo, chegou a atuar no Santa Cruz quando ainda era jogador, em 2008.



Velhos conhecidos



O lateral-esquerdo Roberto, que passou pela Cobra Coral em 2016 e 2017, criando uma identificação com a torcida, é peça importante do Caxias.



Aos 35 anos, o defensor foi titular em todas as partidas da Série C e tem duas assistências.



O atacante Jhonatan Ribeiro esteve no Santa Cruz em 2025, mas fez apenas sete jogos na temporada. Pelo time gaúcho, soma 28 jogos em 2026, com três gols e duas assistências.



Os outros dois nomes estavam no Arruda em 2026. Um deles é o atacante Quirino, que não deixou saudades ao torcedor, tendo feito cinco gols em 20 jogos.



Fechando a lista, está o zagueiro Ianson, que vestiu a camisa tricolor apenas seis vezes.



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