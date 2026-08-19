Lateral Matheus Castilho deixa o Santa Cruz após registrar queixa contra Alex Brasil

Matheus Castilho, ex-jogador do Santa Cruz (Reprodução / Redes Sociais)

Quatro dias após prestar queixa contra o executivo de futebol Alex Brasil, o lateral Matheus Castilho deixou o Santa Cruz. O atleta de 21 anos, cria das categorias de base coral, teve o seu distrato com o clube tricolor oficializado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, na última terça-feira (18).

Castilho registrou um boletim de ocorrência contra o executivo coral na última sexta-feira (14), alegando ter sido ameaçado e hostilizado pelo dirigente nas dependências do clube.

A reportagem do Diario de Pernambuco teve acesso com exclusividade ao Boletim de Ocorrência. Nele, Matheus faz o seguinte relato: “Declara a vítima, que é jogador de futebol contratado do Santa Cruz Futebol Clube, que hoje, no local e hora, fora hostilizado pelo autor, diretor executivo de futebol, e impedido de treinar. E que só não foi agredido fisicamente face à intervenção de seus colegas. E que se sente prejudicado e que teme sofrer algum tipo de retaliação. Diante do exposto, pede providência”, diz o relato no documento.

A reportagem também teve acesso às câmeras do refeitório e, pelas imagens cedidas pelo Santa Cruz (sem autorização de uso), não fica caracterizada nenhuma agressão de Alex Brasil.

Matheus Castilho deixou o Santa Cruz após disputar apenas quatro jogos com o time principal, todos nesta temporada. O defensor foi utilizado durante o Campeonato Pernambucano, mas com baixa minutagem.



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