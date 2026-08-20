Santa Cruz pode ter retornos e estreias para jogo decisivo contra Caxias; confira

Para o duelo direto pelo G-8 da Série C, Cristian de Souza deve fazer mudanças em relação ao time que perdeu para o Maranhão

Cristian de Souza, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Se preparando para o duelo decisivo contra o Caxias, pela penúltima rodada da primeira fase da Série C do Campeonato Brasileiro, o Santa Cruz treinou na Arena de Pernambuco nesta quinta-feira (20).



Com duas derrotas seguidas no estádio, que receberá a partida no próximo sábado (22), às 19h30, o técnico Cristian de Souza poderá fazer mudanças em relação à derrota por 1 a 0 diante do Maranhão.



O zagueiro William Alves, que, após cumprir suspensão diante do Botafogo-PB, ficou apenas no banco de reservas na última rodada, deve retornar ao time titular.



O experiente defensor, que havia sido titular em toda a campanha, deve reaparecer no onze inicial na vaga de Edson Miranda.



Possibilidade de estreias



Além disso, o Tricolor pode ter duas estreias de reforços, que ficaram no banco contra o Maranhão, no confronto direto diante dos gaúchos.



O volante Arilson, que estava no Betim, não foi acionado pelo técnico tricolor, que explicou a escolha em coletiva após a derrota.



“Precisei colocar jogadores mais ofensivos. Mas Arilson vai nos ajudar nessa reta final”, disse.



Já Alex Sandro, anunciado como centroavante, ficou de fora por conta de questões físicas, mas pode se tornar mais uma opção na disputa com Eron e Tiago Marques.



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