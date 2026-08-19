Evandro Carvalho mostra confiança na SAF do Santa Cruz, mas não prevê conclusão em 2026

Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, o presidente da Federação Pernambucana de Futebol comentou sobre as negociações com o Grupo Matix

Evandro Carvalho, presidente da FPF (Sandy James/DP Foto)

Presidente da Federação Pernambucana de Futebol, Evandro Carvalho voltou a falar sobre as negociações envolvendo a SAF do Santa Cruz.



Em entrevista ao Podcast Futebol Diario, do Diario de Pernambuco, o mandatário mostrou confiança no novo projeto, que tem o Grupo Matix, de Tairon Arruda, que estava no Botafogo (RJ), e Danilo Caixero, que era CEO do Lyon, da França, como investidores.



“A proposta da implantação da SAF anterior encerrou. Temos um novo projeto com investidores que têm o real interesse em aportar recursos”, disse.



Evandro citou conversas com Bruno Rodrigues, presidente do Tricolor, que também demonstrou confiança no negócio.



“O presidente Bruno Rodrigues tem a capacidade de avaliar e acreditar no que lhe é apresentado. Ele me disse que acredita, então me ponho ao lado dele e do Santa Cruz, também sendo confiante que o processo surta efeito”, declarou.



SAF só na próxima temporada



Apesar da confiança no projeto, o presidente da FPF disse que a negociação da SAF não deve ser concluída em 2026.



“Não vejo como acontecer este ano. Isso demanda um tempo e ainda existe uma discussão se isso vai à assembleia ou não. Existem conselheiros que são contra. Essa gestão cabe ao presidente Bruno e Victor Pessoa de Melo (presidente do Conselho)”, disse.

Apoio da FPF



Ainda durante a entrevista, Evandro Carvalho garantiu que a FPF apoiará o Santa Cruz na negociação, projetando até mesmo ajuda na quitação de dívidas que estão na recuperação judicial do clube.



“O Santa Cruz tem uma confissão de dívida na recuperação judicial de R$ 7,7 milhões. O maior credor é a FPF. Eu já me prontifiquei e temos o aval da CBF para fazer o que o clube quer. Se for para anular 70%, dividir em 30 meses, vamos fazer. É um mega presente para viabilizar a SAF”, afirmou.



Dentro de campo, a Cobra Coral vive uma semana decisiva na luta pela classificação à próxima etapa da Série C.

No próximo sábado (22), às 19h30, o time treinado por Cristian de Souza terá um confronto direto contra o Caxias, na Arena de Pernambuco, pela penúltima rodada da primeira fase.

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