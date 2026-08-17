Próximo adversário do Santa Cruz, Caxias demite técnico Marcelo Cabo
Treinador iniciou a temporada no Tricolor pernambucano e deixa o cargo após derrota para o Figueirense em casa
Publicado: 17/08/2026 às 13:37
Marcelo Cabo, ex-técnico do Caxias (Vitor Soccol/S.E.R. Caxias )
Próximo adversário do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias anunciou nesta segunda-feira (17) a demissão do técnico Marcelo Cabo.
Comandante do Tricolor no acesso da última temporada, o treinador iniciou 2026 no clube pernambucano, mas fez apenas cinco partidas no ano.
Assim, a Cobra Coral não terá o reencontro com o profissional de 59 anos no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.
Com isso, o clube gaúcho, que tem apenas um ponto a menos que o Santa Cruz, buscará um novo treinador para a reta final da primeira fase da competição nacional.
Após reunião com o Presidente Roberto de Vargas e o Executivo de Futebol Farnei Coelho, o treinador Marcelo Cabo foi desligado do comando técnico.— S.E.R. Caxias (@sercaxias) August 17, 2026
Também deixa o clube o auxiliar técnico Gabriel Cabo. pic.twitter.com/Hxahxwc4cD
Números de Marcelo Cabo no Caxias
A última partida de Cabo no Caxias foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Figueirense no último domingo (16). Ao todo, comandou o clube em 27 jogos, somando apenas 10 vitórias.
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