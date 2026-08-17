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Santa Cruz
SÉRIE C

Próximo adversário do Santa Cruz, Caxias demite técnico Marcelo Cabo

Treinador iniciou a temporada no Tricolor pernambucano e deixa o cargo após derrota para o Figueirense em casa

Ivan Mota

Publicado: 17/08/2026 às 13:37

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Marcelo Cabo, ex-técnico do Caxias /Vitor Soccol/S.E.R. Caxias

Marcelo Cabo, ex-técnico do Caxias (Vitor Soccol/S.E.R. Caxias )

Próximo adversário do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, o Caxias anunciou nesta segunda-feira (17) a demissão do técnico Marcelo Cabo.

Comandante do Tricolor no acesso da última temporada, o treinador iniciou 2026 no clube pernambucano, mas fez apenas cinco partidas no ano.

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Assim, a Cobra Coral não terá o reencontro com o profissional de 59 anos no próximo sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.

Com isso, o clube gaúcho, que tem apenas um ponto a menos que o Santa Cruz, buscará um novo treinador para a reta final da primeira fase da competição nacional.

Números de Marcelo Cabo no Caxias

A última partida de Cabo no Caxias foi a derrota por 2 a 1 em casa para o Figueirense no último domingo (16). Ao todo, comandou o clube em 27 jogos, somando apenas 10 vitórias.

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