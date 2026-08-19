William Alves, do Santa Cruz, projeta duelo contra o Caxias: ‘Precisamos dessa vitória’

Experiente zagueiro do Tricolor citou necessidade do apoio da torcida na Arena de Pernambuco para o confronto direto pela classificação

William Alves, zagueiro do Santa Cruz (Rafael Vieira)

Após ficar no banco de reservas na derrota por 1 a 0 para o Maranhão, o zagueiro William Alves, do Santa Cruz, projetou o importante duelo contra o Caxias.



O experiente jogador considera fundamental ter o apoio da torcida neste sábado (22), às 19h30, na Arena de Pernambuco.



“Jogo muito difícil. Mas estamos jogando em casa e precisamos dessa vitória. Precisamos do apoio do nosso torcedor. É um jogo para todos nós nos unirmos para conseguir a vitória e encaminhar a classificação”, disse.



Números de William Alves na temporada



Aos 39 anos e em sua segunda passagem pelo Tricolor, o defensor soma 16 jogos na temporada, sendo todos como titular.



Porém, a última vez que entrou em campo foi na derrota por 1 a 0 para o Figueirense, também como mandante, no dia 25 de julho, já que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo no empate fora de casa contra o Botafogo-PB.



Momento do Santa Cruz



O time treinado por Cristian de Souza chega à penúltima rodada da primeira fase da Série C na sétima posição, com 25 pontos conquistados.



A Cobra Coral precisa do resultado na Arena de Pernambuco para seguir no G-8, já que é seguida de perto pelo Ypiranga-RS, que tem a mesma pontuação, e por mais seis times que somam, no momento, 24 pontos.



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