Santa Cruz x Itabaiana: onde assistir, horário e escalações pela 1º rodada da Série C
Santa Cruz x Itabaiana se enfrentam nesta sexta-feira (06), às 20h, na Arena Pernambuco, pela primeira rodada da Série C
Publicado: 06/04/2026 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)
Em busca de um novo rumo na temporada, o Santa Cruz inicia sua trajetória na Série C enfrentando o Itabaiana, nesta segunda-feira (6), às 20h, na Arena Pernambuco. A partida marca não apenas o fechamento da primeira rodada, mas também o início de um novo capítulo para o clube, que tenta corrigir os erros apresentados ao longo do ano.
Após eliminações na semifinal do Campeonato Pernambucano e na segunda fase da Copa do Brasil, o Santa Cruz passou por uma reformulação significativa no elenco. Ao todo, 15 reforços foram contratados, numa tentativa da diretoria de elevar o nível técnico da equipe tricolor.
Além de atuar distante de seus domínios, a Tricolor do Arruda entra em campo pressionada a apresentar uma reação convincente, algo que ainda não ocorreu ao longo da temporada de 2026. O duelo ganha, assim, um peso ainda maior, sendo encarado como uma oportunidade para a equipe dar uma resposta diante das mudanças recentes e da crescente cobrança da torcida.
Sob o comando do técnico Claudinei Oliveira, alguns dos novos nomes já devem aparecer entre os titulares, como o zagueiro Edson Miranda e o lateral-esquerdo Zé Mário. Outras mudanças também são possíveis, com Régis e Tiago Marques disputando vaga na equipe principal. O único desfalque confirmado é o atacante Everaldo, que ainda aprimora a parte física.
Do outro lado, o Itabaiana também busca recuperação na temporada. A equipe sergipana foi eliminada na semifinal do Campeonato Estadual, caiu na segunda fase da Copa do Brasil e está na última colocação de seu grupo na Copa do Nordeste.
Apesar dos resultados recentes, o time aposta na experiência do técnico Gilson Kleina para iniciar a Série C com um desempenho mais consistente. Um dos pontos de destaque no elenco do Tremendão é a presença de jogadores com passagem pelo Santa Cruz, como os goleiros Jefferson e Geaze, os volantes Lucas Bessa e Karl, além do meia Tarcísio. O reencontro adiciona um ingrediente extra ao confronto.
Diante de sua torcida, o Santa Cruz tenta transformar a estreia na Série C em um ponto de virada na temporada, enquanto o Itabaiana busca surpreender fora de casa e começar a competição com resultado positivo.
FICHA DA PARTIDA:
SANTA CRUZ
Gabriel Souza; Israel, Eurico, Edson Miranda e Zé Mário; Pedro Favela, Wagner Balotelli e Vitinho (Régis); Ronald, Renato e Quirino (Tiago Marques). Técnico: Claudinei Oliveira.
ITABAIANA
Jefferson; Isaque, Gustavo Fagundes, Ligger e Tarcísio; Rodrigo Alves, Lucas Bessa, Karl. Dione Ribas, Luan Silva e Elimar. Técnico: Gilson Kleina.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 20h
Árbitro: Wagner Silveira Echevarria (RS)
Assistentes: Fabricio Lima Baseggio (RS) e Luciane Rodrigues dos Santos (RS)
Transmissão: SportyNet (Youtube)