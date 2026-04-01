Principal reforço para a Série C, Everaldo revela prazo para estrear pelo Santa Cruz

Everaldo, atacante do Santa Cruz (Léo Albertim /SCFC)

O atacante Everaldo foi apresentado oficialmente pelo Santa Cruz nesta quarta-feira (1), no estádio do Arruda, como o principal reforço da equipe para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro. A chegada do jogador reforça a ambição do clube de fortalecer o setor ofensivo e brigar pelo acesso à Série B, além de trazer experiência para o elenco.

Durante a coletiva, Everaldo comentou sobre sua condição física e como está se preparando para atuar pelo Santa Cruz. O atacante explicou que, mesmo mantendo uma rotina de treinos com um profissional durante as férias, reconhece que treinar sozinho é diferente da intensidade que os treinos coletivos exigem.

“Eu vinha treinando com um profissional. Todas as minhas férias, eu faço isso para chegar bem no clube. Só que a gente sabe que não é a mesma coisa de treinar no clube, junto com o grupo. A intensidade é outra. Tem bastante coisa diferente. Mas estou me sentindo bem. Acredito que com 10 dias eu estou pronto”, disse o atacante.

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Everaldo também destacou que, embora sua condição física esteja boa, ainda precisa ganhar ritmo de jogo para render no mesmo nível dos treinos coletivos. “Eu pego rápido a questão física, preciso de mais um pouco de tempo para a questão do ritmo de jogo. Mas, com 10 dias, estarei pronto para ajudar o Santa Cruz”, explicou.

O atacante chega com uma bagagem considerável, tendo passado por clubes de destaque como Coritiba, Sport, Corinthians, Fluminense, Vitória e América-MG.

Outro ponto relevante da contratação é que Everaldo estava livre no mercado após deixar o Coritiba, o que permitiu que o clube acertasse o jogador mesmo após o fechamento da janela de transferências.

