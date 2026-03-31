Santa Cruz confirma estreia da Série C na Arena Pernambuco por falta de laudos do Arruda

Arena Pernambuco ( Rafael Vieira/ FPF)

O Santa Cruz confirmou que fará sua estreia na Série C na Arena Pernambuco, diante do Itabaiana, após não conseguir regularizar a situação do Estádio do Arruda a tempo da partida. A decisão foi tomada mesmo após esforços internos para viabilizar o retorno ao estádio coral, que segue sem os laudos de segurança exigidos pelos órgãos competentes, impedindo a liberação para receber público.

“Já saiu a informação que o primeiro jogo contra o Itabaiana vai ser na Arena. Nós não tivemos as visitas do Corpo de Bombeiro e a Polícia Militar só vai depois que você tem o AVCB (Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros)”, explicou o presidente da Comissão Patrimonial do clube, Adriano Lucena, em entrevista à Rádio Jornal.

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Segundo o mandatário coral, mesmo com intervenções realizadas em setores considerados estratégicos do estádio, o cronograma não foi suficiente para cumprir todas as exigências legais dentro do prazo estabelecido.

“O Santa Cruz preparou todas as áreas que a gente tinha programado para deixar apta ao jogo. A área das sociais, das cadeiras, dos camarotes e da arquibancada superior da Avenida Professor José dos Anjos. Infelizmente, o tempo máximo que havia para fazer a transferência para outro estádio era no dia de hoje. Então, o jogo vai continuar na Arena”, completou o dirigente.

A partida contra o Itabaiana será o único compromisso como mandante do Santa Cruz nas primeiras semanas da competição, já que, na sequência, a equipe tricolor terá dois jogos consecutivos fora de casa, enfrentando Floresta-CE e Confiança.

Com isso, a diretoria trabalha com a expectativa de que o Arruda esteja regularizado até o próximo jogo em casa, previsto para o dia 26 de abril, contra o Amazonas, ainda que inicialmente com capacidade reduzida, conforme as condições que venham a ser impostas após as vistorias.

