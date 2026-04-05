Santa Cruz
Onde assistir ao vivo e de graça Santa Cruz x Itabaiana pela estreia na Série C?

Santa Cruz x Itabaiana: saiba onde assistir à estreia na Série C

Paulo Mota

Publicado: 05/04/2026 às 10:20

Vitinho, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz começa sua campanha Série C do Campeonato Brasileironesta segunda-feira (06), às 20h, contra Itabaiana. O jogo será realizado na Arena Pernambuco, já que o Estádio do Arruda não teve autorização para uso por falta de laudos de segurança.

Transmissão ao vivo

Veja também:
Para os torcedores que não puderem comparecer ao estádio, a partida terá transmissão ao vivo no YouTube, pelo canal SportyNet, de forma gratuita.

O Santa Cruz chega pressionado após eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil. O Tricolor do Arruda passou por profunda reformulação no elenco, com 15 reforços contratados para tentar elevar o nível técnico da temporada 2026.

Do outro lado, o Itabaiana também busca recuperação, contando com jogadores que já passaram pelo Santa Cruz, contando com a famosa “lei do ex”. O elenco sergipano conta com Jefferson e Geaze, os volantes Lucas Bessa e Karl, e o meia Tarcísio, prometendo um reencontro interessante em campo.

Santa Cruz x Itabaiana

Data: Segunda-feira, 6 de abril de 2026
Horário: 20h
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Transmissão: YouTube – canal SportyNet

