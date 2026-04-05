Onde assistir ao vivo e de graça Santa Cruz x Itabaiana pela estreia na Série C?
Santa Cruz x Itabaiana: saiba onde assistir à estreia na Série C
Publicado: 05/04/2026 às 10:20
Vitinho, atacante do Santa Cruz (Rafael Vieira)
O Santa Cruz começa sua campanha Série C do Campeonato Brasileironesta segunda-feira (06), às 20h, contra Itabaiana. O jogo será realizado na Arena Pernambuco, já que o Estádio do Arruda não teve autorização para uso por falta de laudos de segurança.
Transmissão ao vivo
O Santa Cruz chega pressionado após eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil. O Tricolor do Arruda passou por profunda reformulação no elenco, com 15 reforços contratados para tentar elevar o nível técnico da temporada 2026.
Do outro lado, o Itabaiana também busca recuperação, contando com jogadores que já passaram pelo Santa Cruz, contando com a famosa “lei do ex”. O elenco sergipano conta com Jefferson e Geaze, os volantes Lucas Bessa e Karl, e o meia Tarcísio, prometendo um reencontro interessante em campo.
Santa Cruz x Itabaiana
Data: Segunda-feira, 6 de abril de 2026
Horário: 20h
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Transmissão: YouTube – canal SportyNet