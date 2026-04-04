Com esperança renovada após mudanças no elenco, Santa Cruz foca na estreia da Série C

Tiago Marques, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz inicia sua caminhada na Série C cercado por desconfiança após eliminações vexatórias no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil. Apesar do cenário recente negativo, o sentimento no clube é de renovação, impulsionado pelas mudanças realizadas no elenco.



A estreia coral acontece na próxima segunda-feira (6), às 20h, diante do Itabaiana, na Arena Pernambuco. O confronto marca o fim de um período de quase um mês sem jogos oficiais, desde a eliminação nos pênaltis para o Sousa-PB em duelo da segunda fase da Copa do Brasil.

Após o baixo rendimento apresentado, a diretoria coral promoveu uma ampla reformulação no elenco. Ao todo, 15 jogadores foram contratados para reforçar o grupo comandado pelo técnico Claudinei Oliveira, evidenciando a intenção de dar uma nova cara à equipe. Em contrapartida, apenas quatro atletas deixaram o clube, o que ainda gera preocupação quanto ao equilíbrio financeiro.

Foram contratados: o goleiro: Thiago Coelho; zagueiros: Edson Miranda e Jeferson; laterais: Thiago Ennes e Zé Mário; volantes: Fabinho, Léo Costa e Silva; meia: Régis; os atacantes: Everaldo, Nilton, Marquinhos, Tiago Marques, Eron e Ronald.

“As contratações foram muito corretas, pelo que os atletas fizeram em outros clubes. Esperamos que eles consigam fazer aqui. Futebol nada é certeza", disse o treinador.

O setor ofensivo, que foi alvo de críticas ao longo da temporada, recebeu atenção especial. Para elevar o nível de desempenho, o clube apostou em reforços como o centroavante Tiago Marques, o meia Régis e o ponta Everaldo, nomes que chegam com a missão de aumentar o poder de decisão da equipe tricolor.

Dentro de campo, a proposta é clara: construir um time mais competitivo e intenso. “Queremos uma equipe agressiva, que pressione o adversário, com marcação alta e organização tática, brigando por todas as bolas e buscando finalizações”, afirmou o técnico.

Fora das quatro linhas, a realização da partida na Arena de Pernambuco gerou insatisfação entre a torcida, que esperava a utilização do Arruda. O estádio, porém, não foi liberado por falta dos laudos de segurança exigidos.

Mesmo com as críticas recentes, o ambiente agora é de esperança renovada. A reformulação do elenco e o início da principal competição da temporada reacendem a confiança do torcedor coral, que espera ver o Santa Cruz transformar as mudanças em desempenho e resultados dentro de campo na busca pelo acesso.

