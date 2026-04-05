'Não podemos entrar com sangue doce': o alerta de Claudinei Oliveira para estreia do Santa Cruz

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O técnico Claudinei Oliveira deixou claro que a estreia do Santa Cruz na Série C do Campeonato Brasileiro, diante do Itabaiana, nesta segunda-feira (6), às 20h, na Arena Pernambuco, não será um compromisso fácil. Para o treinador, a equipe tricolor precisa entrar concentrada, determinada e com postura agressiva desde o primeiro minuto.

“Não podemos entrar com sangue doce. Temos que fazer acontecer desde o primeiro minuto. Não podemos especular, esperando o que vai acontecer. A gente precisa criar as oportunidades e controlar o jogo”, afirmou o comandante tricolor.

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O treinador reforçou que, em um campeonato longo e equilibrado como a Série C, qualquer relaxamento pode custar caro, e que a mentalidade da equipe tricolor será determinante para o sucesso na temporada.

Além da intensidade, Claudinei Oliveira destacou a necessidade de equilíbrio: respeitar o adversário, mas sem medo ou excesso de cautela. “Esperamos dificuldade, não vou vender facilidade, achar que vai ser fácil não. Esse jogo é muito difícil, a gente vai ter que competir muito. Acredito que possamos ser protagonistas do jogo, buscando o tempo inteiro, mas sempre respeitando o adversário”, concluiu.



O Santa Cruz chega pressionado após eliminações no Campeonato Pernambucano e na Copa do Brasil. O Tricolor do Arruda passou por profunda reformulação no elenco, com 15 reforços contratados para tentar elevar o nível técnico da temporada 2026.

Do outro lado, o Itabaiana também busca recuperação, contando com jogadores que já passaram pelo Santa Cruz, contando com a famosa “lei do ex”. O elenco sergipano conta com Jefferson e Geaze, os volantes Lucas Bessa e Karl, e o meia Tarcísio, prometendo um reencontro interessante em campo.