Tabela do Santa Cruz na Série C: veja data dos jogos e onde o Tricolor vai jogar

Bandeira do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)

O Santa Cruz já conhece a sua tabela para o início da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas e horários das primeiras rodadas. O Tricolor do Arruda terá seus jogos como mandante mantidos na Arena de Pernambuco.

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A estreia da Cobra Coral será no dia 06 de abril, uma segunda-feira, às 20h. Na sequência, o Santa Cruz fará dois jogos fora de casa antes de voltar a mandar as partidas. O primeiro compromisso como mandante após a rodada inicial será no dia 26 de abril, novamente na Arena de Pernambuco. Fechando a sequência de jogos confirmados, o Santa Cruz volta a atuar como visitante no início de maio.

Primeiros jogos na Série C:



06/04 (segunda-feira), 20h - Santa Cruz x Itabaiana - Arena de Pernambuco



x Itabaiana - Arena de Pernambuco 11/04 (sábado), 17h - Floresta x Santa Cruz - Domingão



- Domingão 19/04 (domingo), 16h30 - Confiança x Santa Cruz - Batistão



- Batistão 26/04 (domingo), 19h - Santa Cruz x Amazonas - Arena de Pernambuco



x Amazonas - Arena de Pernambuco 02/05 (sábado), 17h - Guarani x Santa Cruz - Brinco de Ouro

Restante da tabela

09, 10 ou 11 de maio - Inter de Limeira x Santa Cruz

16, 17 ou 18 de maio - Santa Cruz x Volta Redonda

x Volta Redonda 23, 24 ou 25 de maio - Maringá x Santa Cruz

30/05, 31/05 ou 01/06 - Santa Cruz x Ferroviária

x Ferroviária 13, 14 ou 15 de junho - Brusque x Santa Cruz

20, 21 ou 22 de junho - Santa Cruz x Ypiranga

x Ypiranga 27, 28 ou 29 de junho - Paysandu x Santa Cruz

04, 05 ou 06 de julho - Santa Cruz x Ituano

x Ituano 11, 12 ou 13 de julho - Barra x Santa Cruz

25, 26 ou 27 de julho - Santa Cruz x Figueirense

x Figueirense 08, 09 ou 10 de agosto - Botafogo x Santa Cruz

15, 16 ou 17 de agosto - Santa Cruz x Maranhão

x Maranhão 22, 23 ou 24 de agosto - Santa Cruz x Caxias

x Caxias 30 de agosto - Anápolis x Santa Cruz

Arruda

O Santa Cruz vem realizando reformas no Estádio do Arruda com o objetivo de liberar a torcida de forma parcial. Segundo bastidores, a diretoria coral pretende liberar inicialmente um público reduzido de 12 mil torcedores, que poderá ser ampliado conforme o andamento das obras e a aprovação dos órgãos de segurança.

A restrição ocorre porque o Arruda ainda não possui todos os laudos técnicos atualizados, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento essencial para a liberação do público.