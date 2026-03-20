Tabela do Santa Cruz na Série C: veja data dos jogos e onde o Tricolor vai jogar
A Cobra Coral estreia na primeira semana de Abril
Publicado: 20/03/2026 às 09:31
Bandeira do Santa Cruz na Arena Pernambuco (Rafael Vieira/FPF)
O Santa Cruz já conhece a sua tabela para o início da Série C do Campeonato Brasileiro de 2026. A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou datas e horários das primeiras rodadas. O Tricolor do Arruda terá seus jogos como mandante mantidos na Arena de Pernambuco.
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Primeiros jogos na Série C:
- 06/04 (segunda-feira), 20h - Santa Cruz x Itabaiana - Arena de Pernambuco
- 11/04 (sábado), 17h - Floresta x Santa Cruz - Domingão
- 19/04 (domingo), 16h30 - Confiança x Santa Cruz - Batistão
- 26/04 (domingo), 19h - Santa Cruz x Amazonas - Arena de Pernambuco
- 02/05 (sábado), 17h - Guarani x Santa Cruz - Brinco de Ouro
Restante da tabela
- 09, 10 ou 11 de maio - Inter de Limeira x Santa Cruz
- 16, 17 ou 18 de maio - Santa Cruz x Volta Redonda
- 23, 24 ou 25 de maio - Maringá x Santa Cruz
- 30/05, 31/05 ou 01/06 - Santa Cruz x Ferroviária
- 13, 14 ou 15 de junho - Brusque x Santa Cruz
- 20, 21 ou 22 de junho - Santa Cruz x Ypiranga
- 27, 28 ou 29 de junho - Paysandu x Santa Cruz
- 04, 05 ou 06 de julho - Santa Cruz x Ituano
- 11, 12 ou 13 de julho - Barra x Santa Cruz
- 25, 26 ou 27 de julho - Santa Cruz x Figueirense
- 08, 09 ou 10 de agosto - Botafogo x Santa Cruz
- 15, 16 ou 17 de agosto - Santa Cruz x Maranhão
- 22, 23 ou 24 de agosto - Santa Cruz x Caxias
- 30 de agosto - Anápolis x Santa Cruz
Arruda
O Santa Cruz vem realizando reformas no Estádio do Arruda com o objetivo de liberar a torcida de forma parcial. Segundo bastidores, a diretoria coral pretende liberar inicialmente um público reduzido de 12 mil torcedores, que poderá ser ampliado conforme o andamento das obras e a aprovação dos órgãos de segurança.
A restrição ocorre porque o Arruda ainda não possui todos os laudos técnicos atualizados, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), documento essencial para a liberação do público.