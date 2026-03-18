'Estou apto para jogar 90 minutos', diz Eron em apresentação no Santa Cruz

Eron, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz apresentou oficialmente o atacante Eron, que chega como reforço para a sequência da temporada, especialmente visando a disputa da Série C. O centroavante já fez sua estreia na eliminação para o Sousa-PB, pela Copa do Brasil, ainda sem estar em sua melhor condição física.

Eron revelou que tomou a iniciativa de antecipar sua chegada ao Brasil para acelerar seu condicionamento físico. “Era para eu estar chegando agora no início da Série C, mas eu pedi para antecipar, para chegar antes e estar em forma no começo da Série C”, afirmou o atacante.

O centroavante explicou que, apesar de ter atuado na partida contra o Sousa, ainda não estava no ápice de sua forma. No jogo contra o Sousa pude ajudar, mas não estava nas minhas condições atuais. Agora, estou muito bem fisicamente. Hoje, creio que estou sim apto a jogar 90 minutos”, destacou.

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Dentro de campo, Eron se define como um jogador de mobilidade, que busca constantemente atacar os espaços e pressionar a defesa adversária. “Eu gosto de estar flutuando, não sou um centroavante com um porte tão alto. Sou de mobilidade e de atacar o espaço. Gosto de ‘infernizar’ os zagueiros”, apontou.

Ciente da responsabilidade de defender o Santa Cruz, o jogador também destacou o peso da camisa tricolor e a exigência da torcida. “Quem veste essa camisa tem que estar bem preparado não só fisicamente, quanto mentalmente também. A gente sabe que a camisa do Santa Cruz é muito pesada no futebol brasileiro”, concluiu.

