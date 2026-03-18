'Estou apto para jogar 90 minutos', diz Eron em apresentação no Santa Cruz
Eron revela pedido para antecipar retorno e acelerar adaptação no Santa Cruz
Publicado: 18/03/2026 às 09:35
Eron, atacante do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)
O Santa Cruz apresentou oficialmente o atacante Eron, que chega como reforço para a sequência da temporada, especialmente visando a disputa da Série C. O centroavante já fez sua estreia na eliminação para o Sousa-PB, pela Copa do Brasil, ainda sem estar em sua melhor condição física.
O centroavante explicou que, apesar de ter atuado na partida contra o Sousa, ainda não estava no ápice de sua forma. No jogo contra o Sousa pude ajudar, mas não estava nas minhas condições atuais. Agora, estou muito bem fisicamente. Hoje, creio que estou sim apto a jogar 90 minutos”, destacou.
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Dentro de campo, Eron se define como um jogador de mobilidade, que busca constantemente atacar os espaços e pressionar a defesa adversária. “Eu gosto de estar flutuando, não sou um centroavante com um porte tão alto. Sou de mobilidade e de atacar o espaço. Gosto de ‘infernizar’ os zagueiros”, apontou.
Ciente da responsabilidade de defender o Santa Cruz, o jogador também destacou o peso da camisa tricolor e a exigência da torcida. “Quem veste essa camisa tem que estar bem preparado não só fisicamente, quanto mentalmente também. A gente sabe que a camisa do Santa Cruz é muito pesada no futebol brasileiro”, concluiu.