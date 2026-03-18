Santa Cruz trabalha com capacidade limitada do Arruda; veja estimativa de público
A definição final do número de torcedores que poderão comparecer dependerá da aprovação dos órgãos competentes
Publicado: 18/03/2026 às 11:30
Estádio do Arruda, casa do Santa Cruz (Rafael Vieira/DP Foto)
O Santa Cruz vem realizando reformas no Estádio do Arruda com o objetivo de liberar a torcida de forma parcial. Segundo informações de bastidores, a diretoria coral trabalha com a expectativa de permitir inicialmente um público reduzido com 12 mil torcedores, que poderá ser ampliado conforme o andamento das obras e a aprovação dos órgãos de segurança.
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As obras contemplam diversas áreas do estádio, como sociais, cadeiras, camarotes e arquibancada superior, e estão sendo realizadas com apoio de “grandes tricolores”. Segundo a diretoria, o objetivo é liberar parte da capacidade de forma segura.
Além disso, a comissão técnica adotará medidas para preservar o gramado do Arruda, realizando treinos no CT Ninho das Cobras. O objetivo é garantir que o campo esteja em boas condições para os próximos jogos. Já nesta quarta-feira (18), o elenco treinará no CT, e novos treinamentos estão previstos no local nos próximos dias.
Vale salientar que, a definição final do número de torcedores que poderão comparecer dependerá da aprovação dos órgãos competentes. A expectativa é de que, à medida que os laudos e melhorias estruturais sejam regularizados, a capacidade possa aumentar gradativamente.