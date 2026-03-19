Santa Cruz acerta a contratação do experiente Tiago Marques para Série C
Centroavante de 38 anos chega ao Arruda para disputar posição com Quirino e Eron no ataque tricolor
Publicado: 19/03/2026 às 09:18
Tiago Marques, novo atacante do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)
Com a Série C batendo a porta, o Santa Cruz segue ativo no mercado e oficializou mais um reforço para a temporada. A Cobra Coral anunciou a contratação do experiente centroavante Tiago Marques, de 38 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo na disputa da terceira divisão.
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Tiago Marques é conhecido pela força física, presença de área e jogo aéreo, características essenciais para partidas bastante intensas da Série C. Com 1,92m de altura, o atacante chega trazer outro estilo de jogo na disputa por posição com Eron e Quirino.
Revelado pelo XV de Piracicaba, o atacante passou por vários clubes do futebol brasileiro. São eles: Juventude, Ponte Preta, Criciúma e Ituano. Além do Brasil, Tiago também traz experiencia no futebol internacional, com sua passagem no Jeju United, da Coreia do Sul.
Contratações
Além do centroavante, o Santa Cruz já anunciou as contratações do meia Régis, do volante Silva, do lateral-direito Thiago Ennes e do lateral-esquerdo Zé Mário.
Além deles, outros quatro jogadores devem ser oficializados nos próximos dias: o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Edson Miranda, o volante Léo Costa e o atacante Ronald.