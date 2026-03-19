Santa Cruz acerta a contratação do experiente Tiago Marques para Série C

Centroavante de 38 anos chega ao Arruda para disputar posição com Quirino e Eron no ataque tricolor

Tiago Marques, novo atacante do Santa Cruz (Divulgação/Santa Cruz)

Com a Série C batendo a porta, o Santa Cruz segue ativo no mercado e oficializou mais um reforço para a temporada. A Cobra Coral anunciou a contratação do experiente centroavante Tiago Marques, de 38 anos, que chega para reforçar o setor ofensivo na disputa da terceira divisão.

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O atacante chega ao Arruda após passagem pelo North-MG, onde atuou no Campeonato Mineiro e marcou dois gols e distribuiu uma assistência em seis partidas. Antes disso, Tiago viveu uma fase artilheira no CSA, onde marcou 35 gols em 75 jogos (entre 2024 e 2025), números que animam a torcida coral.

Tiago Marques é conhecido pela força física, presença de área e jogo aéreo, características essenciais para partidas bastante intensas da Série C. Com 1,92m de altura, o atacante chega trazer outro estilo de jogo na disputa por posição com Eron e Quirino.

Revelado pelo XV de Piracicaba, o atacante passou por vários clubes do futebol brasileiro. São eles: Juventude, Ponte Preta, Criciúma e Ituano. Além do Brasil, Tiago também traz experiencia no futebol internacional, com sua passagem no Jeju United, da Coreia do Sul.

Contratações

Além do centroavante, o Santa Cruz já anunciou as contratações do meia Régis, do volante Silva, do lateral-direito Thiago Ennes e do lateral-esquerdo Zé Mário.

Além deles, outros quatro jogadores devem ser oficializados nos próximos dias: o goleiro Thiago Coelho, o zagueiro Edson Miranda, o volante Léo Costa e o atacante Ronald.



