Santa Cruz anuncia a contratação do lateral-esquerdo Zé Mário, ex-Náutico e Sport

Aos 34 anos, o defensor retorna ao futebol pernambucano após 12 anos

Lateral-esquerdo Zé Mario, reforço do Santa Cruz (Reprodução/Santa Cruz FC)

O Santa Cruz oficializou, nesta terça-feira (17), a chegada do lateral-esquerdo Zé Mário, de 34 anos. O atleta, que já está integrado ao grupo no Arruda, chega com a bagagem de quem conhece bem o futebol do estado, tendo agora no currículo a passagem pelos três grandes clubes do Recife.

Formado nas categorias de base do Internacional, Zé Mário não é um rosto estranho para o torcedor pernambucano. Em 2014, o atleta defendeu as cores de Náutico e Sport. Agora, mais de uma década depois, ele completa o ciclo no "Trio de Ferro" ao vestir a camisa coral.

O jogador estava no Velo Clube, onde disputou oito partidas no início desta temporada. Sua última atuação oficial foi no dia 15 de fevereiro, no confronto diante do Santos. O lateral acumula passagens por clubes como Ceará, Ponte Preta, Ferroviária, Mirassol, Inter de Limeira e Botafogo-PB.

Meio-campista de origem, Zé Mário passou por um processo de recuo tático ao longo da carreira, consolidando-se como lateral-esquerdo. No Arruda, ele chega para uma disputa pela titularidade com Rodrigues e Alex Ruan.

Pacote de reforços



Com o anúncio de Zé Mário, o Santa Cruz chega à marca de seis reforços oficializados para a Série C. O lateral se junta ao pacotão que já conta com o lateral-direito Thiago Ennes, o volante Silva, o meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. Outros nomes ainda devem desembarcar no Arruda nos próximos dias.