Técnico do Santa Cruz destaca retorno ao Arruda, mas alerta: 'Não adianta sem segurança'

Claudinei Oliveira, técnico do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz vive a expectativa de retornar ao Estádio do Arruda com a liberação do público. No entanto, o técnico Claudinei Oliveira ressaltou a importância do retorno do reduto coral, mas adotou um discurso cauteloso ao tratar da liberação de público no estádio. Segundo o treinador, a volta da torcida precisa estar condicionada à garantia de segurança.

Em meio à expectativa pela estreia na Série C diante do Itabaiana, o comandante tricolor destacou que atuar no Arruda pode representar um diferencial importante dentro de campo, especialmente pelo apoio da torcida coral. No entanto, o técnico reforçou que não se pode acelerar o processo sem que todas as exigências estruturais sejam atendidas.

“Não adianta colocarmos o jogo no Arruda sem que tenha segurança para o torcedor. É a coisa mais importante. O clube não pode correr o risco de ter um incidente e ficar marcado negativamente no Brasil inteiro. Temos que ter muita segurança com torcedor”, afirmou.

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O estádio ainda depende da regularização de laudos técnicos, incluindo o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB), além de melhorias estruturais que estão em andamento. A diretoria coral trabalha para liberar ao menos parte da capacidade, embora ainda não haja definição oficial sobre o número de torcedores que poderão ser recebidos.

Paralelamente, a comissão técnica deverá também adotar medidas para preservar o gramado do Arruda, alternando atividades com o centro de treinamento. A preocupação é garantir boas condições para jogos futuros, caso o estádio seja liberado.

A expectativa é de que, uma vez autorizado, o retorno ao Arruda conte com boa presença de público, reforçando a tradicional força da torcida do Santa Cruz. Ainda assim, a mensagem do treinador é clara: o reencontro com os torcedores só deve acontecer quando houver total segurança para todos.

