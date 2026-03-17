Adniellyson: Santa Cruz acerta com jogador de nome curioso para a Série C
Publicado: 17/03/2026 às 09:20
Silva, volante do Santa Cruz (Divulgação/SCFC)
O Santa Cruz anunciou, nesta segunda-feira (16), a contratação de um reforço que chamou atenção não apenas dentro de campo, mas também pelo nome: Adniellyson da Silva Oliveira. O volante de 30 anos, que atende simplesmente por Silva, chega ao clube após passagem pelo Camboriú-SC para a disputa da Série C do Campeonato Brasileiro.
Antes de retornar ao Brasil, Adniellyson construiu boa parte da carreira na Europa, onde atuou por seis temporadas no futebol suíço, defendendo clubes como FC Stade Nyonnais, Yverdon-Sport FC e FC Chiasso.
Formado nas categorias de base do Internacional, o volante também soma passagens por equipes tradicionais do cenário nacional, como Atlético Goianiense e Sampaio Corrêa.
A chegada do jogador faz parte do movimento do Santa Cruz no mercado, que busca reforçar o elenco para a sequência da Série C. O Tricolor do Arruda já confirmou cinco reforços para a temporada: o lateral-direito Thiago Ennes, o volante Silva, meia Régis e os atacantes Marquinhos e Eron. Outros dois jogadores já estão acertados com o clube e devem ser anunciados oficialmente em breve: o zagueiro Edson Miranda e o lateral-esquerdo Zé Mário.
Bem-vindo, ???????????????????????????????????????????? ???????? ???????????????????? ????????????????????????????????, ao Time do Povo! ???????????? pic.twitter.com/KVLuNS3DVX— Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) March 17, 2026