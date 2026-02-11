Léo Medrado: "Entre Santa Cruz e Náutico, hoje tem gol, mas não tem goleada"

Santa Cruz e Náutico se enfrentam na semifinal do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/ FPF)

Tem gol, sem goleada!

Hoje tem gol e não tem goleada. Explico já já. Santa Cruz e Náutico jogam às 20h, na Arena de Pernambuco. E com torcida no estádio, é outra coisa. E hoje, como será na Arena. Os tricolores vão comparecer. Começarão apoiando. Tudo vai depender do jogo. Quer saber? Vão com a faca nos dentes. Nesse período, o Santa demitiu o treinador. Passou pelo Jaguar (6x0) e perdeu para o Sport aos 46 do segundo tempo. Nas quartas de final, venceu duas vezes o Decisão. E o Náutico? Venceu cinco jogos. Perdeu para o Retrô e virou contra o Vitória: 3x2 para os alvirrubros. Mas quer saber? O Náutico não é favorito. Os dois jogos são parelhos. Time por time, o Náutico é melhor. Mas, o Santa pode chegar. Hoje, não arrisco um placar de 0x0. E não tem goleada. Aliás, já são 32 jogos sem nenhum zero à zero. Em todos os jogos, saiu, pelo menos, um gol. Faltam seis partidas. Vamos apostar que não vai ter jogo sem gol? Tá valendo?

O Náutico está jogando melhor. O time encaixou. Equipe titular: Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wanderson e Dodô; Vinícius, Paulo Sérgio e Todinho. E os reservas? Jonas Toró, Felipe Saraiva, Reginaldo, Wenderson, Auremir, Rafael Carvalho, Juninho, Sam… O Santa tem uma base definida. Rokenedy; Israel, Eurico, Vinícius e Alex Ruan; Favella, Balotelli, Patrick Allan e William Jr; Renato e Quirino. Eurico e Renato estão voltando. Ianson e Vitinho ficam no banco. Náutico x Santa vão jogar. Clássico. Os 4x0 dizem que o Náutico é melhor? Pra mim… ainda não.

Retrô x Sport… será?

Estou escrevendo sobre os finalistas do Campeonato Pernambucano 2025. Posso? No ano passado, o Sport venceu o Retrô por 3x2, na Arena, no primeiro jogo da final. Depois, na Ilha, o Retrô devolveu: 2x1. Nos pênaltis, o Sport venceu e conquistou o tricampeonato estadual. Vamos deixar de lado o jogo da primeira fase. Os meninos do Sport ganharam do Retrô. Jogaram bem. E mereceram. Agora, amanhã o bicho pega. Temos colegas que pregam duas vitórias tranquilas do Sport. Outros veem dois jogos duros, equilibrados, sem previsibilidade. E há quem trate Retrô x Sport e Náutico x Santa como clássicos. O Retrô tem menos de dez anos de existência. Não tem história. Não tem torcida. Isso é fato. Mas também é fato que o Retrô tem estrutura financeira, centro de treinamento e enfrenta o trio de ferro sem baixar a cabeça. Aliás… se o Retrô passar pelo Sport, vai disputar o título contra Náutico ou Santa Cruz. E detalhe importante: o Retrô já venceu os dois neste campeonato. A pergunta é simples: Náutico e Santa seriam favoritos contra o Retrô?



Quem será o artilheiro?

Centroavantes em alta. Paulo Sérgio, Quirino e Love 4 gols. Bambam tá fora. Coutinho e Patrick Allan 3. Quem vai levar?