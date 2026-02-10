Artilheiro do Pernambucano, Vagner Love tenta fazer valer a lei do ex contra o Sport

O artilheiro do amor soma quatro gols no Pernambucano e se coloca como um dos goleadores do campeonato

Vagner Love, camisa 9 do Retrô (Rafael Melo/ FPF)

Aos 41 anos, Vagner Love segue mostrando que o apelido de "artilheiro do amor" não é à toa. Principal jogador do Retrô na temporada, o atacante é um dos artilheiros do Campeonato Pernambucano de 2026 e chega em alta para fazer valer a lei do ex nos confrontos das semifinais contra o Sport.

Com quatro gols marcados, Love divide a artilharia do Pernambucano com Paulo Sérgio (Náutico), Quirino (Santa Cruz) e Bambam (Decisão). Além dos gols feitos, o camisa 9 do Retrô também já contribuiu com uma assistência e soma nove partidas disputadas, sendo titular em sete delas. A média de participações em gols do artilheiro do amor é de um gol ou assistência a cada 125 minutos, aproximadamente.

A boa fase do centroavante vem desde o início do Estadual. Love estreou deixando sua marca e mostrando que seria um dos protagonistas do Retrô em 2026, mesmo que a instabilidade da equipe tenha impedido o atacante de manter o mesmo nível em alguns momentos da competição.

Porém, demonstrou mais uma vez que é um jogador de grandes partidas. Vagner Love chega para as semifinais em um dos melhores momentos no campeonato, devido a ter marcado os gols decisivos nas quartas de final, contra o Maguary, garantindo a classificação da Fênix de Camaragibe para sua quarta semifinal do Pernambucano seguida.

A partida contra o Sport, marcada para a próxima quinta-feira (12), às 17h, no Estádio dos Aflitos, carrega um peso ainda maior para o atacante azulino. Vagner Love atuou com a camisa rubro-negra durante os anos de 2022 e 2023, disputando Série B, Campeonato Pernambucano, Copa do Brasil e Copa do Nordeste, e inclusive, vencendo o Retrô, com gols marcados em ambos os jogos da final do Pernambucano de 2023.

A torcida azulina espera que o Artilheiro do Amor faça valer o nome e a boa fase vivida no momento para aplicar a famosa "lei do ex" contra o Leão da Ilha e garantir vantagem para o jogo de volta, no sábado (21), na Ilha do Retiro.



