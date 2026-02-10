Em tom de insatisfação e cobrança, torcida organizada do Santa Cruz invade o Arruda

O episódio acontece na véspera do clássico contra o Náutico, válido pela partida de ida da semifinal do Pernambucano

Torcida organizada do Santa Cruz no Arruda (Reprodução / Redes Sociais)

Em meio ao turbulento momento vivido pelo Santa Cruz neste início de temporada, as dependências do estádio do Arruda foram alvos de uma invasão na tarde desta terça-feira (10). A principal torcida organizada do clube invadiu o estádio em tom de insatisfação e cobrança com a equipe.

O episódio ocorreu logo após entrevista coletiva concedida dentro da sala de imprensa do Arruda, que contou com o técnico Fábio Cortez e o CEO Pedro Henriques.

Os invasores não tiveram contato com o elenco do Santa Cruz, que realizou treinamentos normalmente no gramado durante a tarde. As principais cobranças tiveram como alvo a diretoria coral, devido ao momento de instabilidade do clube na gestão.

O ato de violência acontece na véspera do Clássico das Emoções contra o Náutico, válido pela partida de ida da semifinal do Campeonato Pernambucano. A Cobra Coral recebe o Timbu nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena de Pernambuco.

Momento do Santa Cruz na temporada



O Santa Cruz vem passando por maus momentos durante 2026. Com as dificuldades na gestão durante a transição de clube associativo para a SAF, a Cobra Coral vem colecionando resultados negativos dentro de campo.

A crise técnica vivida custou o cargo do treinador Marcelo Cabo, demitido após goleada sofrida pelo Náutico por 4 a 0. Com o interino Fábio Cortez, o Tricolor do Arruda conseguiu avançar às semifinais do Estadual e terá que superar o rival alvirrubro para sonhar com uma vaga na final.

Para além do campo, problemas relacionados à precariedade do Arruda e a gestão de jogos como mandante na Arena de Pernambuco também foram alvo de críticas neste início de temporada.