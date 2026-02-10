Clássico entre Santa Cruz e Náutico traz contraste de experiência entre os treinadores

Fábio Cortez, técnico do Santa Cruz, e Hélio dos Anjos, técnico do Náutico (Rafael Melo/FPF e Rafael Vieira/CNC)

O clássico entre Santa Cruz e Náutico desta quarta-feira (11) trará um curioso duelo na beira do campo. Enquanto a Cobra Coral será comandada pelo jovem treinador interino Fábio Cortez, o Timbu terá em seu comando técnico o experiente Hélio dos Anjos. Com grande contraste de experiência entre os comandantes, o Clássico das Emoções ocorrerá às 20h, na Arena de Pernambuco, e será válido pela partida de ida das semifinais do Pernambucano.

No lado tricolor, a aposta no trabalho do técnico interino acontece após a demissão de Marcelo Cabo e a dificuldade de trazer um novo nome de maneira imediata no mercado. Pelos alvirrubros, a continuidade da atual comissão técnica marca o momento de estabilidade e boa fase vivido pelo clube.

A diferença entre os profissionais dos dois clubes já é percebida pela idade. Fábio Cortez tem 51 anos e ainda vem buscando desenvolver a sua trajetória como técnico principal. Com 67 anos, Hélio dos Anjos ostenta vasto currículo e inúmeras conquistas como treinador de futebol.

O técnico do Santa Cruz irá apenas para o quinto jogo no comando da equipe neste Clássico das Emoções. Cortez acumula três vitórias e apenas uma derrota no seu retrospecto como treinador coral. Apesar de espaço curto, o comandante já disputará o seu segundo clássico, com o primeiro tendo sido a derrota para o Sport na Ilha do Retiro.

Antes de chegar ao Arruda, Fábio Cortez já havia trabalhado como técnico principal pela equipe do Nanjing City, da China, onde comandou por novo jogos em 2023. Antes, o profissional já havia tido a oportunidade de trabalhar interinamente como técnico principal do Vasco em três ocasiões.

Do outro lado, Hélio dos Anjos vive a sua quinta passagem só como técnico do Náutico. Acostumado na carreira com grandes embates e clássicos, o comandante alvirrubro esteve na beira do gramado nas duas goleadas aplicadas pelo Náutico sobre os maiores rivais nesta temporada, ambas por 4 a 0.

Neste Estadual de 2026, o treinador do Timbu busca a expressiva marca do quinto título de Campeonato Pernambucano conquistado. Hélio foi tricampeão estadual como técnico do Sport (1996, 1997 e 2003), além do título mais recente com o próprio Náutico, conquistado em 2021.