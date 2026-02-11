Santa Cruz x Náutico: onde assistir, horário e escalações em jogo de ida da semifinal do Pernambucano

Santa Cruz e Náutico se enfrentam nesta quarta-feira (11), às 20h, na Arena Pernambuco, pela jogo de ida da semifinal do Pernambucano

Israel, lateral do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

É o Clássico das Emoções, valendo vaga na final do Campeonato Pernambucano. Santa Cruz e Náutico abrem nesta quarta-feira (11), às 20h, as semifinais do Estadual, na Arena Pernambuco. Apesar de inicialmente a administração do estádio ter anunciado que o gramado não estava em condições de receber o jogo, o clássico foi liberado, garantindo emoção e rivalidade dentro das quatro linhas.

O histórico recente favorece o Náutico, já que o Santa Cruz não vence o rival desde 2020. Na primeira fase do Pernambucano, as equipes se enfrentaram na mesma Arena Pernambuco, e o Timbu aplicou uma goleada de 4 a 0. Na ocasião, o Tricolor questionou a atuação da arbitragem, principalmente a omissão do VAR, e agora promete atenção redobrada neste duelo decisivo, que terá árbitros totalmente de fora do estado.

Apesar de ser o segundo clube mais vitorioso do Pernambucano, o Santa Cruz chega como azarão para a semifinal. Na fase de grupos, a Cobra Coral foi derrotada pelos outros três semifinalistas — Náutico, Sport e Retrô — e busca recuperar o prestígio perdido nos últimos anos. Em 2025, mesmo com a melhor campanha, o Tricolor do Arruda não conseguiu avançar à final, e nesta temporada tenta escrever uma nova história, mesmo vindo de campanha inferior.

Para a partida, o técnico Fábio Cortez deve promover duas mudanças em relação ao último jogo. Recuperado de lesão na coxa, Eurico retorna ao time titular na vaga de Ianson. Além disso, Pedro Favela deve começar no lugar de Gabriel Galhardo. A única ausência confirmada para a partida é o atacante Ariel, que ainda se recupera de uma lesão na panturrilha.

Náutico

O Náutico chega ao Clássico das Emoções após passar mais de 10 dias sem entrar em campo. Dono da melhor campanha, melhor ataque e melhor defesa da primeira fase do Estadual, o Timbu classificou direto para as semifinais e terá a vantagem de decidir nos Aflitos a classificatória.

Vencendo seis dos sete jogos que disputou até aqui no Campeonato Pernambucano, o clube alvirrubro foi avassalador nos clássicos da fase inicial e goleou por 4 a 0 os dois principais rivais. Novamente como visitante, o Náutico tentará repetir a vitória na Arena de Pernambuco da 5ª rodada sobre o Santa Cruz.

Para o jogo desta quarta, a comissão técnica alvirrubra sofrerá com ausências por lesão. Os laterais Arnaldo e Reginaldo devem ser desfalques por não se recuperarem fisicamente para o jogo. Sem lateral-direito de origem, o Náutico deverá improvisar o volante Luiz Felipe na função caso as baixas sejam confirmadas.



FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ

Rokenedy; Israel, Eurico, Matheus Vinicius e Alex Ruan; Wagner Balotelli, Pedro Favela, Patrick Allan e Willian Júnior; Vitinho e Quirino. Técnico: Fábio Cortez.

NÁUTICO

Muriel, Luiz Felipe, Mateus Silva, Igor Fernandes e Yuri Silva; Samuel, Wenderson e Dodô; Vinícius, Júnior Todinho (Felipe Saraiva) e Paulo Sérgio. Técnicos: Hélio e Guilherme dos Anjos.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Horário: 20h

Árbitro: Bruno Arleu (FIFA-RJ)

Assistentes: Brigida Cirilo (FIFA-AL) e Miguel Cataneo (CBF-SP)

VAR: Heber Lopes (MASTER-SC)

Transmissão: GOAT e TV FPF (Youtube)