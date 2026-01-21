Grande Recife monta esquema especial de ônibus para o jogo Retrô x Santa Cruz na Arena Pernambuco

Retrô e Santa Cruz se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco

Ônibus linha TI Cosme e Damião/Arena (Divulgação)

O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) definiu o esquema de mobilidade para atender aos torcedores que irão acompanhar a partida entre Retrô e Santa Cruz, válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026. O jogo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 21h30, na Arena Pernambuco. Para garantir a permanência do público, será ativada a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil.

A operação terá início às 19h00 e o encerramento será determinado de acordo com a orientação da fiscalização do CTM no local, acompanhando a demanda após o apito final. A partir das 19h00, três veículos farão o trajeto entre o Terminal Integrado (TI) Cosme e Damião e a Arena. Posteriormente, às 22h00, mais dois veículos serão incorporados à frota, totalizando cinco ônibus para garantir o retorno dos torcedores.

Devido ao encerramento das atividades do Metrô do Recife às 23h00, o Grande Recife alterou o destino final da linha especial para o período pós-jogo. Após este trajeto, os ônibus deixarão de ir para a TI Cosme e Damião e seguirão para o Terminal Integrado de Camaragibe.



O itinerário para a TI Camaragibe seguirá o seguinte trajeto: Rua Ronnie James Dio (ramal interno), Ramal Arena Pernambuco, Av. Dr. Belmino Correia, Rua Manoel Andrade, Rua Luiza Alves, TI Camaragibe.

Serviço



Valor: A linha operará com a Tarifa A (R$ 4,30).



Formas de pagamento: Dinheiro ou qualquer modalidade dos cartões VEM.



Atenção: Para se tratar de um serviço especial, não há aplicação de gratificações ou abatimentos tarifários nesta linha.



Identificação: Para facilitar o controle e o acesso, há distribuição de pulseiras aos usuários.

Toda a operação será monitorada e supervisionada pela equipe de fiscalização do Grande Recife para ajustes, caso necessário.