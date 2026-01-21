Grande Recife monta esquema especial de ônibus para o jogo Retrô x Santa Cruz na Arena Pernambuco
Retrô e Santa Cruz se enfrentam nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco
Publicado: 21/01/2026 às 11:46
Ônibus linha TI Cosme e Damião/Arena (Divulgação)
O Grande Recife Consórcio de Transporte (CTM) definiu o esquema de mobilidade para atender aos torcedores que irão acompanhar a partida entre Retrô e Santa Cruz, válida pelo Campeonato Pernambucano de Futebol 2026. O jogo acontece nesta quarta-feira, 21 de janeiro, às 21h30, na Arena Pernambuco. Para garantir a permanência do público, será ativada a linha especial 047 – Cosme e Damião/Arena, operada pela empresa Mobibrasil.
Devido ao encerramento das atividades do Metrô do Recife às 23h00, o Grande Recife alterou o destino final da linha especial para o período pós-jogo. Após este trajeto, os ônibus deixarão de ir para a TI Cosme e Damião e seguirão para o Terminal Integrado de Camaragibe.
O itinerário para a TI Camaragibe seguirá o seguinte trajeto: Rua Ronnie James Dio (ramal interno), Ramal Arena Pernambuco, Av. Dr. Belmino Correia, Rua Manoel Andrade, Rua Luiza Alves, TI Camaragibe.
Serviço
Valor: A linha operará com a Tarifa A (R$ 4,30).
Formas de pagamento: Dinheiro ou qualquer modalidade dos cartões VEM.
Atenção: Para se tratar de um serviço especial, não há aplicação de gratificações ou abatimentos tarifários nesta linha.
Identificação: Para facilitar o controle e o acesso, há distribuição de pulseiras aos usuários.
Toda a operação será monitorada e supervisionada pela equipe de fiscalização do Grande Recife para ajustes, caso necessário.