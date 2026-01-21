Léo Medrado: "É à vera, Santa Cruz e Náutico sem margem para desculpas"

Santa Cruz e Náutico se enfrentam pela 5ª rodada do Pernambucano de 2026 (Rafael Melo/ FPF e Rafael Vieira/CNC)

É à vera!

Antigamente, alguém criou a expressão “à vera”, tendo origem no princípio da veracidade, ou seja, jogar a sério. Então… Quem é melhor? Náutico ou Santa Cruz? Domingo, a gente resolve. Não tem desculpa. O Santa voltou primeiro. O Náutico arriscou mais no mercado. Ambos subiram. O Santa não ganha um Estadual há 10 anos. Hélio dos Anjos abriu a boca e disse que vai buscar o título. Temos dois times preparados. Santa Cruz: Rokenedy ganhou a camisa de titular. Gabriel vai esperar. Na defesa: Pedro Costa, Eurico, Matheus Vinícius e Rodrigues. Ianson era titular, saiu por contusão. William Alves recuperou a posição, mas machucou o joelho. Cabo preferiu Matheus Vinícius — e o gol contra o Vitória foi dele. Rodrigues briga pela vaga, mas Alex Ruan será o titular. No meio-campo: Andrey, Balotelli e Patrick Allan. Galhardo briga com Andrey. No ataque: Vitinho, Quirino e Renato. Os flancos podem mudar. Vamos ao Náutico: Muriel é titular. Arnaldo e Reginaldo disputam a lateral. Não acredito que os zagueiros estejam fechados: Wanderson pode entrar no time, saindo Igor. No meio, só Dodô é incontestável. No ataque, Vinícius e Paulo Sérgio são titulares. E na esquerda? Guardo aqui a ficha técnica do Clássico das Emoções: SANTA CRUZ: Rokenedy; Pedro Costa, Eurico, Ianson e Alex Ruan; Galhardo, Balotelli e Patrick Allan; Vitinho, Quirino e Renato. NÁUTICO: Muriel; Arnaldo, Matheus Silva, Wanderson e Yuri Silva; Ramon Carvalho, Samuel e Dodô; Vinícius, Paulo Sérgio e Jonas Toró. Quer o árbitro? Rodrigo Pereira. Dos dois times, 18 serão titulares (dos que eu escalei, “dirduvida”?), a menos que surjam contusões ou alguém jogue a bola pro lixo nesta rodada. Não creio…

Roger Silva vai estrear. Hoje. Não era para ser assim. Quem definiu “os meninos” para o jogo contra o Náutico errou. No mínimo, deveria ter colocado um time mesclado. Meninos e adultos. Um misto. Quem estivesse com 70%, 80% de condição física, era liberado. Hoje, os profissionais vão para o jogo. Halls, Matheus Alexandre, Ajuz, Ramon e Felipinho;

Zé Lucas, Zé Gabriel e Max; Barletta, Coutinho e Zé Roberto. Dois, três, quatro jogadores vão sair desse time. Mas o Sport precisa voltar a jogar bola. O torcedor viu um time aprender a perder. Duas vitórias em 38 partidas é muito pouco. É pesado. Matheus Alexandre, Ramon e Barletta vão recuperar rendimento nos treinos e nos jogos.

Os demais não participaram da temporada. Agora, Roger vai ter que provar sua competência.

Um fica, o outro cresce

Vitória: um ponto. Duas vitórias e um empate. Maguary: Dois pontos. Dois empates e uma derrota. Os dois times estão no final da classificação. O Vitória não tem bola pra chegar nas semifinais. O Maguary, passou de três dos quatro favoritos. Perdeu do Náutico e empatou com o Santa e Retrô. O Azulão vai brigar com Vitória, Decisão e Jaguar. O Vitória vai me surpreender se sair da lanterna. O Maguary vai lutar pelo Z4

As tendências de um jogo

Retrô x Santa Cruz. O Retrô é o vice-campeão. Perdeu jogando moeda pro santo para os meninos do Sport. Mas, vai crescer. Tem bola pra brigar nas semifinais. Vai precisar de Fernandinho. Essa é a tendência do Retrô. E o Santa? Conjunto. Entrosamento. Não tá jogando um fino da bola. Mas tem raça. E a torcida quer o título. Quem vai vencer hoje na Arena? Confio no Retrô, mas o Santa tá na frente.