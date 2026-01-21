Retrô x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano
Retrô x Santa Cruz se enfrentam neste quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano
Publicado: 21/01/2026 às 08:00
Jogadores do Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)
Em seu primeiro grande teste da temporada 2026, o Santa Cruz encara o Retrô nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto reúne equipes que vivem momentos distintos: enquanto o Tricolor do Arruda soma pontos sem convencer, a Fênix de Camaragibe tenta reagir após tropeços recentes.
Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão
Do outro lado, o Retrô ocupa a terceira colocação, com quatro pontos. A equipe comandada por Jamesson Andrade não vence há duas rodadas: empatou com o Maguary, em Bonito, e foi derrotada pelo time Sub-20 do Sport, resultados que frearam a ascensão da Fênix na tabela.
Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo será obrigado a mexer novamente na equipe do Santa Cruz. O zagueiro William Alves sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficará afastado por cerca de oito semanas. Matheus Vinícius deve assumir a vaga na defesa. No ataque, a principal novidade é o retorno de Renato, poupado na última rodada, formando o trio ofensivo ao lado de Vitinho e Quirino.
O Retrô também terá desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro Dankler foi expulso na partida contra o Maguary e está fora do jogo. Iury deve ser o substituto. No meio-campo, Diego Guerra, poupado no último compromisso, deve reassumir a titularidade na vaga de Ericson.
FICHA DA PARTIDA:
RETRÔ
Paulo Ricardo; David, Rayan, Guilherme e Luiz Henrique; Kadi, Radsley e Luiz Beserra; Douglas Santos, Diego Guerra (Ericson) e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.
SANTA CRUZ
Rokenedy; Pedro Costa, Matheus Vinicius, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Vitinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.
Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 21h30
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique
Transmissão: TV Globo