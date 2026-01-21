diariodepernambuco.com.br
Santa Cruz
Arena Pernambuco

Retrô x Santa Cruz: onde assistir, horário e escalações em duelo do Pernambucano

Retrô x Santa Cruz se enfrentam neste quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano

Paulo Mota

Publicado: 21/01/2026 às 08:00

Jogadores do Santa Cruz/Paulo Matheus/FPF

Jogadores do Santa Cruz (Paulo Matheus/FPF)

Em seu primeiro grande teste da temporada 2026, o Santa Cruz encara o Retrô nesta quarta-feira (21), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Campeonato Pernambucano. O confronto reúne equipes que vivem momentos distintos: enquanto o Tricolor do Arruda soma pontos sem convencer, a Fênix de Camaragibe tenta reagir após tropeços recentes.

Vice-líder do Estadual com sete pontos - dois a menos que o líder Náutico, o Santa Cruz vem de vitória por 1 a 0 sobre o Vitória das Tabocas, no último sábado (17), com gol de Matheus Vinícius. O duelo diante do Retrô será o segundo de uma sequência de três jogos consecutivos do Tricolor do Arruda na Arena Pernambuco.

Do outro lado, o Retrô ocupa a terceira colocação, com quatro pontos. A equipe comandada por Jamesson Andrade não vence há duas rodadas: empatou com o Maguary, em Bonito, e foi derrotada pelo time Sub-20 do Sport, resultados que frearam a ascensão da Fênix na tabela.

Para o confronto, o técnico Marcelo Cabo será obrigado a mexer novamente na equipe do Santa Cruz. O zagueiro William Alves sofreu uma entorse no joelho esquerdo e ficará afastado por cerca de oito semanas. Matheus Vinícius deve assumir a vaga na defesa. No ataque, a principal novidade é o retorno de Renato, poupado na última rodada, formando o trio ofensivo ao lado de Vitinho e Quirino.

O Retrô também terá desfalque importante no setor defensivo. O zagueiro Dankler foi expulso na partida contra o Maguary e está fora do jogo. Iury deve ser o substituto. No meio-campo, Diego Guerra, poupado no último compromisso, deve reassumir a titularidade na vaga de Ericson.

FICHA DA PARTIDA:

RETRÔ
Paulo Ricardo; David, Rayan, Guilherme e Luiz Henrique; Kadi, Radsley e Luiz Beserra; Douglas Santos, Diego Guerra (Ericson) e Vagner Love. Técnico: Jamesson Andrade.

SANTA CRUZ
Rokenedy; Pedro Costa, Matheus Vinicius, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey e Patrick Allan; Renato, Vitinho e Quirino. Técnico: Marcelo Cabo.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata
Horário: 21h30
Árbitro: Paulo Belence
Assistentes: Manoel Barbosa e Luiz Henrique
Transmissão: TV Globo

