Marcelo Cabo admite meta não cumprida e projeta grande teste do Santa Cruz contra o Retrô

Técnico reconhece que o Santa Cruz não alcançou os nove pontos planejados no início do Estadual e alerta para dificuldades contra o Retrô

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Melo/FPF)

Mesmo ocupando a vice-liderança do Estadual, o Santa Cruz não alcançou o resultado esperado pela comissão técnica. O treinador Marcelo Cabo reconheceu que a equipe não conseguiu cumprir a meta estabelecida para os três primeiros jogos do Campeonato Pernambucano. Segundo o comandante coral, o planejamento inicial previa 100% de aproveitamento.

“A gente recortou a competição nesses três primeiros jogos, que a gente tinha como meta alcançar os nove pontos. Sabemos que todo início de competição, se tratando do estadual, é muito difícil”, afirmou Cabo, destacando os desafios naturais do começo da temporada.

Apesar de não atingir o objetivo traçado, o comandante coral reforçou a competitividade da equipe e já voltou as atenções para o próximo compromisso, que promete ser um dos mais exigentes até aqui. O Santa Cruz enfrenta o Retrô nesta quarta-feira (20), às 21h30, na Arena Pernambuco, pela quarta rodada do Estadual.

Para Marcelo Cabo, o confronto representa um verdadeiro teste para o elenco. “Vamos pegar uma equipe que ano passado chegou à final do Estadual. É um grande teste. É uma equipe que vem crescendo ao longo dos anos, disputou Série C. Sabemos que vamos ter muitas dificuldades e precisamos nos preparar”, projetou.

O duelo coloca frente a frente duas equipes que brigam pelas primeiras posições e pode servir como termômetro para as ambições do Santa Cruz na competição. Mesmo ciente das dificuldades, a Cobra Coral busca manter a regularidade e seguir firme na luta pela liderança do Campeonato Pernambucano.

