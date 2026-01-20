Santa Cruz divulga cronograma de venda de ingressos para o clássico com o Náutico; confira

Com prioridades de acordo com a categoria de sócio, o Santa Cruz divulgou os horários de check-in e venda geral para o Clássico das Emoções

Torcida do Santa Cruz (Evelyn Victoria/SCFC)

O Santa Cruz divulgou oficialmente o cronograma de venda de ingressos para o clássico contra o Náutico, marcado para o próximo domingo (25), às 18h, na Arena de Pernambuco. Os ingressos terão a sua comercialização iniciada nesta terça-feira (20), com prioridades no check-in de acordo com as categorias de sócios.

Às 14h, os associados do plano Voz do Povo Premium já podem adquirir as suas entradas para o Clássico das Emoções. Às 16h, será a vez da categoria Voz do Povo. Por último, os planos Fiel Tricolor, às 18h, e Povão Tricolor, às 20h, também poderão confirmar a sua presença no clássico.

A venda para o público geral será disponibilizada apenas às 21h desta terça-feira. Os ingressos serão comercializados através do site da FutebolCard e contarão com a promoção de meia-entrada para todo os torcedores até a quinta-feira (22).

Vale lembrar que o duelo entre a Cobra Coral e o Timbu deverá seguir a tendência dos demais clássicos do Estadual e não ter a presença do público visitante. O Clássico das Emoções será válido pela 5ª rodada da primeira fase do Campeonato Pernambucano.



