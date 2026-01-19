Náutico lidera o Pernambucano 2026; confira a tabela atualizada e os próximos jogos

Paulo Sérgio, camisa 9 do Náutico ( Rafael Vieira/ CNC)

Após três rodadas disputadas, a classificação do Campeonato Pernambucano de 2026 começa a ganhara forma. O Náutico aparece na liderança isolada, com 100% de aproveitamento, seguido do Santa Cruz, Retrô e Sport. Na parte de baixo da tabela, Vitória-PE precisa reagir para deixar a zona de rebaixamento do estadual.

Confira a tabela completa da classificação do Pernambucano de 2026

A classificação do Pernambucano de 2026 tem o Náutico na liderança isolada, com nove nove pontos somados, nas vitórias contra Maguary, Decisão e Sport, mantendo o 100% de aproveitamento.

Logo atrás vem o Santa Cruz, com sete pontos adquiridos nas vitórias contra Decisão e Vitória-PE, além do empate contra o Maguary, ocupando a segunda colocação.



Saindo das duas primeiras colocações, que dão vagas diretas na semifinal do estadual, vem o Retrô com quatro pontos somados no Campeonato, onde venceu o Vitória-PE, perdeu para o Sport e empatou com o Maguary.

Empatado em pontos com a Fênix de Camaragibe, o Sport vem na 4ª posição, com quatro pontos somados, porém com saldo de gols pior que o time do Retrô. O Leão da Ilha começou o Pernambucano empatando com o Jaguar, em seguida venceu o Retrô e no último domingo (18) perdeu para o Náutico.

Do meio para baixo da tabela, na 5ª colocação vem Decisão, com três pontos somados. O Falcão do Agreste foi derrotado por Santa Cruz e Náutico nas duas primeiras rodadas, e iniciou sua recuperação no último sábado (17), ao derrotar o Jaguar, por 2 a 0.

Na sequência, Jaguar e Maguary somam dois pontos cada, dividindo a sexta e a sétima posições. As equipes ainda não venceram no campeonato e precisam somar pontos nas próximas rodadas para não se aproximarem da zona de rebaixamento, o time de Jaboatão segue a frente da equipe de Bonito, devido a um gol a mais no saldo de gols.

Ambos os times ainda ainda não venceram no campeonato, com o Jaguar tendo empatado com Sport e Vitória das Tabocas, além de ter sido derrotado contra o Decisão. E o Maguary, que empatou com Santa Cruz e Retrô, porém foi derrotado pelo Náutico.

Na lanterna está o Vitória-PE, com apenas um ponto conquistado, no empate contra o Jaguar. O tricolor foi derrotado por Santa Cruz e Retrô neste início de campeonato.

Próximos jogos do Pernambucano 2026

Rodada 4

21/01 (quarta-feira)

16h - Vitória-PE x Maguary - Arena de Pernambuco

19h - Sport x Decisão - Ilha do Retiro

21h30 - Retrô x Santa Cruz - Arena de Pernambuco

22/01 (quinta-feira)

20h - AD Jaguar x Náutico - Arena de Pernambuco