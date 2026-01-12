Beto Lago: "Santa Cruz vence a primeira no Estadual, mas desempenho ficou longe do esperado"

Robinho, atacante do Santa Cruz (Sandy James/DP Foto)

Sinal de alerta

Antes da bola rolar contra o Decisão, Marcelo Cabo prometeu um Santa Cruz incisivo, propositivo e dominante no campo adversário. A prática ficou longe do discurso, mas foi suficiente para garantir a vitória no encerramento da primeira rodada do Estadual: 3x0, na Arena de Pernambuco. O placar foi confortável, o desempenho nem tanto. Quem acompanhou a estreia saiu com a sensação de que o time deve mais futebol do que entregou. Mesmo sem grande intensidade, o Santa Cruz resolveu o jogo cedo. Em um intervalo de dois minutos, construiu a vantagem que definiu a partida. Aos 19, Renato arriscou e contou com a falha do goleiro Gabriel para abrir o placar. Aos 20, o próprio Renato foi empurrado na área. Um minuto depois, Quirino converteu o pênalti e marcou seu primeiro gol oficial com a camisa tricolor. Aos 33, Patrick Allan cobrou falta, a bola desviou na zaga e o goleiro do Decisão falha de novo. Um 3x0 que deu tranquilidade excessiva ao time de Cabo. No segundo tempo, quem voltou melhor foi o Decisão, explorando a falta de concentração e os erros na saída de bola coral. Faltou, porém, qualidade ao time de Goiana. Para quem mira a Série D, o Decisão precisa urgentemente de jogadores mais experientes e decisivos no ataque. As chances que teve foram desperdiçadas de forma constrangedora. Do lado tricolor, as alterações não surtiram efeito. O Santa Cruz caiu de produção, administrou o resultado e pouco incomodou. Para um time que se coloca como favorito e teve mais tempo de preparação e amistosos, o desempenho ficou aquém. A vitória veio, mas a confiança da torcida ainda não. E, neste momento, isso talvez seja o principal sinal de alerta.



Novamente, o Sport mostrou que sua base pode ajudar muito o clube. O time ficou no empate em 2x2 com o Jaguar e, pelo volume e, sobretudo, pelas chances desperdiçadas no segundo tempo, o Leão poderia vencido o jogo. Do outro lado, mesmo com um elenco mais experiente, o time de Jaboatão dos Guararapes entregou pouco, muito aquém do que se espera de quem tenta algo além da simples sobrevivência. A briga é clara: evitar o rebaixamento.

Teste de fogo

O contraponto vem logo na próxima rodada. Os meninos do Sport terão pela frente o Retrô, que apresentou o melhor futebol nesta primeira rodada. A Fênix é superior tecnicamente, tem mais lastro individual e já joga com cara de time pronto. Para a garotada rubro-negra, será um teste de fogo, daqueles que podem fazer decolar uma carreira. Lembram de Zé Lucas?



Transparência

O Sport lançou o novo Portal da Transparência, mas os números estão longe de trazer alívio ao torcedor. Em dois anos, o clube teve uma receita de R$ 278 milhões, mas a dívida deixada pela antiga gestão foi de R$ 70,5 milhões. Como se não bastasse, o clube já consumiu R$ 115,4 milhões em adiantamentos de receitas futuras (cotas de TV da Liga Forte União e contratos com BaladaApp e Kappa). Lembrando que tem RJ para começar a ser paga no fim de janeiro. Na prática, o Sport sofre hoje por decisões do passado que comprometeram o futuro.