Cabo admite nervosismo na estreia, mas exalta vitória do Santa Cruz: 'Resultado importante'

Marcelo Cabo, técnico do Santa Cruz (Rafael Vieira)

O Santa Cruz começou o Campeonato Pernambucano com o pé direito, vencendo o Decisão por 3 a 0, neste domingo (11), na Arena Pernambuco. Na coletiva pós-jogo, o técnico Marcelo Cabo celebrou o resultado, considerado “importantíssimo”, mas admitiu que sentiu nervosismo pela estreia. Para o treinador, a vitória não só garante os primeiros três pontos na competição, mas também serve como motivação para a sequência do estadual.

“Resultado importantíssimo para nossa estreia. Primeiro jogo leva muita expectativa no todo, e a gente teve um início de jogo muito bom, conseguindo abrir um placar de 3 a 0, naquilo que trabalhamos sobre o adversário. Depois do terceiro gol, a gente desacelerou um pouco o jogo e passou a ter alternância”, afirmou Marcelo Cabo.

O comandante tricolor também falou sobre a tensão natural do primeiro jogo. “Cheguei aqui, meu pré-jogo hoje foi um pouco mais tenso. Quando você veste essa camisa e estreia diante do nosso torcedor, dá aquele frio na barriga. O dia que eu perder isso, vou parar com o futebol”, destacou.

Cabo ressaltou ainda o desempenho da equipe e os ajustes que ainda precisam ser feitos. “Nos primeiros quinze minutos, a ansiedade estava presente, mas com o passar do tempo fomos nos encaixando. Tivemos três gols muito bem trabalhados e, depois do 3 a 0, mantivemos o controle do jogo. Ainda precisamos aprimorar o domínio e o refino técnico, mas vamos trabalhar para chegar a esse estágio”, concluiu.

Com a vitória, o Santa Cruz ocupa a segunda colocação, com três pontos. Já o Decisão encerra a rodada na penúltima posição, sem pontuar. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Maguary, na quarta-feira (14), às 15h, no estádio Arthur Tavares. No mesmo dia, o Decisão recebe o Náutico, às 16h, no SESC de Goiana, em busca de sua primeira vitória no Estadual.

