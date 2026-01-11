No fechamento da primeira rodada, Santa Cruz estreia com vitória convincente contra Decisão

Jogadores do Santa Cruz (Rafael Vieira)

No encerramento da primeira rodada do Campeonato Pernambucano, o Santa Cruz derrotou o Decisão por 3 a 0, neste domingo (11), na Arena Pernambuco. Os gols da partida foram marcados por Renato, Quirino e um gol contra de Matheus Rodrigues. Com o resultado, o Tricolor do Arruda inicia sua caminhada no Estadual com um triunfo convincente.

Com o resultado, a Cobra Coral ocupa a segunda colocação, com três pontos conquistados. Por outro lado, o Cacique encerra a rodada na penúltima posição, sem somar pontos. Na próxima rodada, o Santa Cruz enfrenta o Maguary, na quarta-feira (14), às 15h, no estádio Arthur Tavares. No mesmo dia, o Decisão recebe o Náutico, às 16h, no SESC de Goiana, em busca de sua primeira vitória no Estadual.

Siga o canal do Esportes DP no Whatsapp e receba todas notícias do seu time na palma da mão

O JOGO

Com cinco reforços entre os titulares, a torcida do Santa Cruz pôde, enfim, ver de perto a nova identidade do elenco para a temporada 2026. Empurrada pelas arquibancadas, a Cobra Coral iniciou a partida tentando impor intensidade e volume ofensivo desde os primeiros minutos. Já o Decisão adotou uma estratégia mais cautelosa, recuando suas linhas e apostando nas jogadas de contra-ataque.

Mesmo com maior posse de bola, o Tricolor do Arruda encontrava dificuldades para transformar o domínio em oportunidades claras. Até que, aos 17 minutos, Renato recebeu a bola na intermediária, deixou o marcador para trás e arriscou um chute forte, abrindo o placar na Arena Pernambuco.

No lance, o atacante coral contou com a colaboração do goleiro João Gabriel, que falhou na tentativa de defesa e acabou vendo a bola morrer no fundo das redes: 1 a 0.

Empolgado com a vantagem, a Cobra Coral manteve a postura ofensiva. E no ataque seguinte, Renato recebeu passe de Patrick Allan e acabou derrubado dentro da área, o árbitro assinalando a penalidade máxima. Quirino foi para a cobrança, bateu com categoria, deslocou o goleiro João Gabriel e ampliou o marcador: 2 a 0.

Aos 32 minutos, Patrick Allan cobrou falta fechada, a bola desviou na defesa do Decisão e terminou no fundo das redes, ampliando a vantagem do Santa Cruz para 3 a 0. A arbitragem assinalou o gol contra de Mateus Rodrigues.

SEGUNDO TEMPO

O Santa Cruz voltou para o segundo tempo em ritmo mais lento e com baixo nível de concentração. Em um erro na saída de bola coral, o Decisão aproveitou a desatenção defensiva, e Mateus Rodrigues finalizou cruzado, com a bola passando à esquerda do gol tricolor.

Mesmo adotando um estilo de jogo mais cadenciado e focado em administrar o resultado, o Tricolor do Arruda ainda criou uma boa chance. Em uma bela virada de jogo de Vitinho, Rodrigues recebeu pelo lado esquerdo e cruzou na área, mas Renato e Quirino se atrapalharam, fazendo com que o Santa Cruz desperdiçasse uma oportunidade clara.

A melhor oportunidade do Decisão aconteceu quando Richarles limpou a marcação e finalizou no canto esquerdo, acertando a trave. O Decisão ficou perto de reduzir a vantagem do Santa Cruz, mas não conseguiu balançar as redes.

Com várias alterações em ambas as equipes, o ritmo da partida diminuiu na segunda etapa, e o placar permaneceu inalterado em relação ao primeiro tempo.

FICHA DA PARTIDA:

SANTA CRUZ 3

Rokenedy; Pedro Costa, William Alves, Eurico e Rodrigues; Wagner Balotelli, Andrey (Pedro Favela) e Patrick Allan (Willian Júnior); Renato (Ryan), Robinho (Vitinho) e Quirino (Matheus Régis). Técnico: Marcelo Cabo.

DECISÃO 0

João Gabriel; Kauan Diego (Pablo), Rael, Victor Ramon e Mateus Rodrigues (Alexandre Melo); Kaio Bahia, Fernando Portel (Breno Renan), Éder Monteiro; Jonas Cabral (Richarles), Mosquito (Lipek) e Bambam. Técnico: Kinho Forgiarini.

Local: Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata

Árbitro: Michelangelo Almeida

Assistentes: Humberto Martins e Túlio Caldas

Cartões amarelo: Rael e Breno Renan (DEC); Quirino, Pedro Favela e Rodrigues (STA)

Gols: Renato (17'/1º), Quirino (21'/1º), Matheus Rodrigues (c) (32'/1º) (STA)

Público: 5.263 torcedores

